У Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії

У різних районах Харкова світло відключатимуть на шість годин протягом доби. У громадах області — по дві години щодня.

Який графік відключення світла у Харкові та області

Графік погодинних відключень електроенергії для Харкова й області з 25 по 31 березня опублікував очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові світла не буде:

Шевченківський та Київський райони — з 9:00 до 15:00;

Слобідський, Основ'янський райони — з 15:00 до 21:00;

Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони — з 21:00 до 03:00;

Холодногірський, Новобаварський райони — з 03:00 до 09:00.

В області світло відключатимуть:

Мереф'янська тергромада, Люботинська тергромада — з 9:00 до 11:00;

Зміївська тергромада, Балакліївська тергромада — 11:00 до 13:00;

Чугуївська тергромада, Ізюмська тергромада — з 13:00 до 15:00;

Богодухівська тергромада, Дергачівська тергромада — з 15:00 до 17:00.

Яка ситуація у Харкові

У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.

Удари по обʼєктах енергетики зафіксовано в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.

Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.

У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.