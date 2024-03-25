У Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії

У різних районах Харкова світло відключатимуть на шість годин протягом доби. У громадах області — по дві години щодня.
Який графік відключення світла у Харкові та області
Графік погодинних відключень електроенергії для Харкова й області з 25 по 31 березня опублікував очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові світла не буде:
Шевченківський та Київський райони — з 9:00 до 15:00;
Слобідський, Основ'янський райони — з 15:00 до 21:00;
Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони — з 21:00 до 03:00;
Холодногірський, Новобаварський райони — з 03:00 до 09:00.
В області світло відключатимуть:
Мереф'янська тергромада, Люботинська тергромада — з 9:00 до 11:00;
Зміївська тергромада, Балакліївська тергромада — 11:00 до 13:00;
Чугуївська тергромада, Ізюмська тергромада — з 13:00 до 15:00;
Богодухівська тергромада, Дергачівська тергромада — з 15:00 до 17:00.
Яка ситуація у Харкові
У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.
Нагадаємо, 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.
Удари по обʼєктах енергетики зафіксовано в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.
Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.
У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.
В Укренерго повідомляли, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. 23 березня без світла у Харкові залишалося 260 тисяч абонентів.
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