У Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові та області ввели графік погодинних відключень електроенергії

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
енергетика

У різних районах Харкова світло відключатимуть на шість годин протягом доби. У громадах області — по дві години щодня.

Який графік відключення світла у Харкові та області

Графік погодинних відключень електроенергії для Харкова й області з 25 по 31 березня опублікував очільник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові світла не буде:

  • Шевченківський та Київський райони — з 9:00 до 15:00;

  • Слобідський, Основ'янський райони — з 15:00 до 21:00;

  • Салтівський, Немишлянський, Індустріальний райони — з 21:00 до 03:00;

  • Холодногірський, Новобаварський райони — з 03:00 до 09:00.

В області світло відключатимуть:

  • Мереф'янська тергромада, Люботинська тергромада — з 9:00 до 11:00;

  • Зміївська тергромада, Балакліївська тергромада — 11:00 до 13:00;

  • Чугуївська тергромада, Ізюмська тергромада — з 13:00 до 15:00;

  • Богодухівська тергромада, Дергачівська тергромада — з 15:00 до 17:00.

Яка ситуація у Харкові

У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.

Удари по обʼєктах енергетики зафіксовано в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.

Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.

У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.

В Укренерго повідомляли, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. 23 березня без світла у Харкові залишалося 260 тисяч абонентів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Харкові 35% житлових будинків підключили до електропостачання
Електропостачання
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Харкові відновили електропостачання для близько 40% споживачів
світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Одещину та Миколаївщину. Є поранені та влучання по енергобʼєктах
Сили оборони півдня України
дснс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?