У Харкові відновили електропостачання для близько 40% споживачів

У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.
Яка ситуація у Харкові
Як розповів розповів міський голова Ігор Терехов, водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян. Проте точної дати повного відновлення роботи комунікацій наразі не спрогнозувати.
За словами мера, нині в Харкові проживає 1 мільйон 300 жителів. Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають.
Наразі без світла залишаються близько 200 тисяч споживачів — енергетики в цілодобовому режимі намагаються полагодити руйнування, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Також сьогодні «Харківобленерго» почало застосовувати графіки аварійних відключень.
Ракетна атака по Україні 22 березня
Вранці 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.
Удари по обʼєктах енергетики зафіксовано в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.
Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.
У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.
В Укренерго повідомляли, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. 23 березня без світла у Харкові залишалося 260 тисяч абонентів.
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