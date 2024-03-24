У Харкові відновили електропостачання для близько 40% споживачів

У Харкові після тотального блекауту внаслідок російських ударів по критичній інфраструктурі електропостачання відновили для близько 40% споживачів, опалення — 60%.

Яка ситуація у Харкові

Як розповів розповів міський голова Ігор Терехов, водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян. Проте точної дати повного відновлення роботи комунікацій наразі не спрогнозувати.

Енергетики не можуть забезпечити стабільним електропостачанням усе місто. Дуже серйозні руйнації — зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше забезпечити електроенергією все місто. Ігор Терехов Міський голова Харкова

За словами мера, нині в Харкові проживає 1 мільйон 300 жителів. Оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають.

Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Працюють магазини, працюють заправки, працюють аптеки, декілька фітнес-залів, — зазначив міський голова. Поширити

Наразі без світла залишаються близько 200 тисяч споживачів — енергетики в цілодобовому режимі намагаються полагодити руйнування, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Також сьогодні «Харківобленерго» почало застосовувати графіки аварійних відключень.

Ракетна атака по Україні 22 березня

Вранці 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.

Удари по обʼєктах енергетики зафіксовано в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.

Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.

У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.