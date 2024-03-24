В Харькове после тотального блекаута в результате российских ударов по критической инфраструктуре электроснабжение возобновили для около 40% потребителей, отопление — 60%.
Какая ситуация в Харькове
Как рассказал городской голова Игорь Терехов, водоснабжение и водоотведение восстановлено практически во всех домах горожан. Однако точной даты полного возобновления работы коммуникаций пока не спрогнозировать.
По словам мэра, в настоящее время в Харькове проживает 1 миллион 300 жителей. Объявление эвакуации из города в связи с блекаутом не рассматривают.
Пока без света остаются около 200 тысяч потребителей — энергетики в круглосуточном режиме пытаются починить разрушение, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Также сегодня «Харьковоблэнерго» начало применять графики аварийных отключений.
Ракетная атака по Украине 22 марта
Утром 22 марта Россия нанесла по Украине массированную ракетную атаку, которая была направлена на энергетику. В частности, ударили по ДнепроГЭС в Запорожье — крупнейшей гидроэлектростанции.
Удары по объектам энергетики отмечены в Харькове, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях.
Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 21 ракетами С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях.
В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие.
В Укрэнерго сообщалось, что определенные ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. 23 марта без света в Харькове оставалось 260 тысяч абонентов.
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