План Буданова. Как в ГУР готовились к обороне Харькова

Разведчики рассказали о подготовке к обороне Харькова в 2022 году. Тогда количество добровольцев, становившихся в защиту города от российских захватчиков, превысило все ожидания.
Как проходила подготовка к обороне Харькова в 2022 году
Офицер ГУР МО Украины с позывным "Вито" рассказал проекту "Храбрые сердца" детали подготовки военных разведчиков к обороне Харькова.
Все спланировали заранее. По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.
Вито — один из офицеров, реализовавший план подготовки к обороне Харькова.
По его словам, количество добровольцев, которые становились в защиту города от российских захватчиков, превысило все ожидания — поэтому привезенного оружия не хватало.
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