План Буданова. Как в ГУР готовились к обороне Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

План Буданова. Как в ГУР готовились к обороне Харькова

ГУР
Кирилл Буданов
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Разведчики рассказали о подготовке к обороне Харькова в 2022 году. Тогда количество добровольцев, становившихся в защиту города от российских захватчиков, превысило все ожидания.

Как проходила подготовка к обороне Харькова в 2022 году

Офицер ГУР МО Украины с позывным "Вито" рассказал проекту "Храбрые сердца" детали подготовки военных разведчиков к обороне Харькова.

Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области, — сказал Вито.

Все спланировали заранее. По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

За две-три недели перед началом боевых действий нашими офицерами были отправлены партии стрелкового вооружения вместе с гранатометами, разумеется, взрывчаткой в город Харьков для создания из местных, скажем так, ополчения. Это помогло.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Начальник ГУР

Вито — один из офицеров, реализовавший план подготовки к обороне Харькова.

План Буданова ― он так у нас назывался. Командир вызвал меня и коллегу. И Буданов говорил. Мы собрались и в Харьков. Погрузили две машины оружия, боеприпасов. Приехали в город, сделали тайниковые закладки. 23 февраля я выдал первое оружие людям, — вспомнил офицер.

По его словам, количество добровольцев, которые становились в защиту города от российских захватчиков, превысило все ожидания — поэтому привезенного оружия не хватало.

Не хватало боеприпасов, гранат, РПГ. То, что мы привезли, было рассчитано на количество добровольцев, людей, которые возьмут в руки оружие. Но харьковчане показали себя совсем иначе. Пришлось их вооружать, — добавил Вито.

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