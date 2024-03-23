По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории оккупированного Россией Мелитополя в пятницу 22 марта была проведена спецоперация и уничтожена группа российских захватчиков из армии РФ и вражеская военная техника.

Что известно о спецоперации ГУР в оккупированном Мелитополе

По информации ГУР, на территории города в течение 22 марта прогремели 2 взрыва.

В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешному огневому поражению нанесена группа российских захватчиков и их военная техника, — отмечается в заявлении ГУР. Поделиться

По предварительной информации, непосредственно на городе прилета находилось около 20 российских оккупантов, два грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot".

Потери врага в живой силе и технике уточняются, как отмечают в ГУР.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в городе.

Прилет. Северо-восток Мариупольского района. Без детонации. Готовьте пакеты, россияне, — отметил Андрющенко. Поделиться

По состоянию на 15:45 россияне не сообщали, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.

Что известно об успехах украинских военных на юге Украины

По информации представителей Сил обороны юга Украины, в течение суток в районах Орехова в Запорожской области и вблизи Крынок на левобережье Херсонщины были нанесены многочисленные потери оккупационной армии РФ.

Согласно подтвержденным данным, потери росармии на Ореховском и Херсонском направлениях составили:

152 кафира;

73 единицы вооружения и военной техники, из них:

5 танков;

13 орудий;

8 минометов;

37 единиц автобронетехники;

2 радиолокационной станции борьбы;

2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

2 камеры видеонаблюдения;

1 комплект антенных систем управления БпЛА;

1 единица военной инженерной техники;

1 аэрофотостанция;

1 лодка.

Кроме того, добавили в Силах обороны юга, были уничтожены также еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.