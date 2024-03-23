По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории оккупированного Россией Мелитополя в пятницу 22 марта была проведена спецоперация и уничтожена группа российских захватчиков из армии РФ и вражеская военная техника.
Что известно о спецоперации ГУР в оккупированном Мелитополе
По информации ГУР, на территории города в течение 22 марта прогремели 2 взрыва.
По предварительной информации, непосредственно на городе прилета находилось около 20 российских оккупантов, два грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot".
Потери врага в живой силе и технике уточняются, как отмечают в ГУР.
Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в городе.
По состоянию на 15:45 россияне не сообщали, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.
Что известно об успехах украинских военных на юге Украины
По информации представителей Сил обороны юга Украины, в течение суток в районах Орехова в Запорожской области и вблизи Крынок на левобережье Херсонщины были нанесены многочисленные потери оккупационной армии РФ.
Согласно подтвержденным данным, потери росармии на Ореховском и Херсонском направлениях составили:
152 кафира;
73 единицы вооружения и военной техники, из них:
5 танков;
13 орудий;
8 минометов;
37 единиц автобронетехники;
2 радиолокационной станции борьбы;
2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";
2 камеры видеонаблюдения;
1 комплект антенных систем управления БпЛА;
1 единица военной инженерной техники;
1 аэрофотостанция;
1 лодка.
Кроме того, добавили в Силах обороны юга, были уничтожены также еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.
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