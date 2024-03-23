В ГУР раскрыли подробности спецоперации в Мелитополе
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР раскрыли подробности спецоперации в Мелитополе

Взрыв в Мелитополе
Читати українською
Источник:  online.ua

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны Украины, на территории оккупированного Россией Мелитополя в пятницу 22 марта была проведена спецоперация и уничтожена группа российских захватчиков из армии РФ и вражеская военная техника.

Что известно о спецоперации ГУР в оккупированном Мелитополе

По информации ГУР, на территории города в течение 22 марта прогремели 2 взрыва.

В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешному огневому поражению нанесена группа российских захватчиков и их военная техника, — отмечается в заявлении ГУР.

По предварительной информации, непосредственно на городе прилета находилось около 20 российских оккупантов, два грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot".

Потери врага в живой силе и технике уточняются, как отмечают в ГУР.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах в городе.

Прилет. Северо-восток Мариупольского района. Без детонации. Готовьте пакеты, россияне, — отметил Андрющенко.

По состоянию на 15:45 россияне не сообщали, пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва.

Что известно об успехах украинских военных на юге Украины

По информации представителей Сил обороны юга Украины, в течение суток в районах Орехова в Запорожской области и вблизи Крынок на левобережье Херсонщины были нанесены многочисленные потери оккупационной армии РФ.

Согласно подтвержденным данным, потери росармии на Ореховском и Херсонском направлениях составили:

  • 152 кафира;

  • 73 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 5 танков;

  • 13 орудий;

  • 8 минометов;

  • 37 единиц автобронетехники;

  • 2 радиолокационной станции борьбы;

  • 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М";

  • 2 камеры видеонаблюдения;

  • 1 комплект антенных систем управления БпЛА;

  • 1 единица военной инженерной техники;

  • 1 аэрофотостанция;

  • 1 лодка.

Кроме того, добавили в Силах обороны юга, были уничтожены также еще 3 вражеских полевых пункта боеснабжения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ завезли в Мелитополь 100 тысяч россиян для подавления украинского сопротивления
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Мелитополь
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бавовна в Мелитополе. Взорвался еще один состав с боеприпасами армии РФ
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Бавовна в Мелитополе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР ответили на предложение ЛСР обменять Теткино на Мелитополь
Буданов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?