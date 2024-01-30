Войска РФ завезли в Мелитополь 100 тысяч россиян для подавления украинского сопротивления

Российские оккупанты завезли в Мелитополь почти 100 тысяч россиян. Население города стало больше, чем до полномасштабного вторжения.

Мелитополь заселяют россиянами

Законный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне насильственно меняют национальный состав временно оккупированных территорий.

До 24 февраля 2022 года в Мелитополе жили около 150 тысяч человек. За полгода после оккупации из города на подконтрольную Украине территорию и за границу выехало более половины коренных жителей.

С этого времени в город массово начали заезжать гастролеры и гастарбайтеры из России. По версии местного жителя Мелитополя, население города стало больше, чем было до оккупации, то есть более 150 тысяч. В основном это те, кто приехал Поделиться

Таким образом, по словам Федорова, россияне пытаются подавить украинское сопротивление на оккупированной территории.

Мелитопольцы не признают оккупантов и ждут возвращения Украины. Поделиться

Напомним, что Мелитополь находится в оккупации с 26 февраля 2022 года.

Партизанское движение в Мелитополе

14 января украинские партизаны во временно оккупированном Мелитополе взорвали машину с российскими оккупантами.

В ГУР отметили, что в результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был взорван автомобиль российских захватчиков УАЗ Patriot.

По предварительной информации, врачи пригодились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется. Поделиться

15 декабря Движение сопротивления взорвало в городе железнодорожный поезд, который ежедневно возил из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо.

В Центре нацпротива отмечают, что это уже одиннадцатая успешная диверсия на железной дороге за 2023 год. Предыдущий поезд Движение Сопротивления успешно подорвало 13 октября.