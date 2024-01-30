Війська РФ завезли до Мелітополя 100 тисяч росіян для придушення українського спротиву

Російські окупанти завезли до Мелітополя майже 100 тисяч росіян. Населення міста стало більшим, ніж до повномасштабного вторгнення.

Мелітополь заселяють росіянами

Законний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни насильно змінюють національний склад тимчасово окупованих територій.

До 24 лютого 2022 року в Мелітополі жили близько 150 тисяч людей. Протягом півроку після окупації з міста на підконтрольну Україні територію та за кордон виїхало більше половини корінних мешканців.

З того часу в місто масово почали заїжджати гастролери та гастарбайтери з Росії. За версією місцевого мешканця Мелітополя, населення міста стало більшим, ніж було до окупації, тобто більше за 150 тисяч. Здебільшого це ті, хто приїхав Поширити

Таким чином, за словами Федорова, росіяни намагаються придушити український спротив на окупованій території.

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Нагадаємо, що Мелітополь перебуває в окупації з 26 лютого 2022 року.

Партизанський рух у Мелітополі

14 січня українські партизани у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали машину з російськими окупантами.

У ГУР зазначили, що внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників УАЗ Patriot.

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15 грудня Рух опору підірвав у місті залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

У Центрі нацспротиву зазначають, що це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня.