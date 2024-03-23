За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Росією Мелітополя у п'ятницю 22 березня було проведено спецоперацію та знищено групу російських загарбників з армії РФ та ворожу військову техніку.
Що відомо про спецоперацію ГУР в окупованому Мелітополі
За інформацією ГУР, на території міста протягом 22 березня пролунало 2 вибухи.
За попередньою інформацією, безпосередньо на місті прильоту перебувало близько 20 російських окупантів, дві вантажівки “Камаз” та УАЗ "Patriot".
Наразі, як зазначають в ГУР, втрати ворога у живій силі та техніці уточнюються.
Між тим радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у місті.
Станом на 15:45 росіяни не повідомляли, чи постраждав хтось в результаті вибуху.
Що відомо про успіхи українських військових на півдні України
За інформацією представників Сил оборони півдня України, протягом доби в районах Оріхова у Запорізькій області та поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини було завдано численних втрат окупаційній армії РФ.
Згідно з підтвердженими даними, втрати росармії на Оріхівському та Херсонському напрямках склали:
152 окупанти;
73 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
5 танків;
13 гармат;
8 мінометів;
37 одиниць авто-бронетехніки;
2 станції радіолокаційної боротьби;
2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
2 камери відеоспостереження;
1 комплект антенних систем управління БпЛА;
1 одиниця військової інженерної техніки;
1 аерофотостанція;
1 човен.
Крім того, додали в Силах оборони півдня, були знищені також ще 3 ворожі польові пункти боєпостачання.
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