В ГУР розкрили подробиці спецоперації у Мелітополі
Категорія
Україна
Дата публікації

В ГУР розкрили подробиці спецоперації у Мелітополі

Вибух у Мелітополі
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Джерело:  online.ua

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони України, на території окупованого Росією Мелітополя у п'ятницю 22 березня було проведено спецоперацію та знищено групу російських загарбників з армії РФ та ворожу військову техніку. 

Що відомо про спецоперацію ГУР в окупованому Мелітополі

За інформацією ГУР, на території міста протягом 22 березня пролунало 2 вибухи.

Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці, — зазначається у заяві ГУР.

За попередньою інформацією, безпосередньо на місті прильоту перебувало близько 20 російських окупантів, дві вантажівки “Камаз” та УАЗ "Patriot".

Наразі, як зазначають в ГУР, втрати ворога у живій силі та техніці уточнюються.

Між тим радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи у місті.

Прильот. Північний схід Маріупольского району. Без детонації. Готуйте пакети, росіяни, — зазначив Андрющенко.

Станом на 15:45 росіяни не повідомляли, чи постраждав хтось в результаті вибуху.

Що відомо про успіхи українських військових на півдні України

За інформацією представників Сил оборони півдня України, протягом доби в районах Оріхова у Запорізькій області та поблизу Кринок на лівобережжі Херсонщини було завдано численних втрат окупаційній армії РФ.

Згідно з підтвердженими даними, втрати росармії на Оріхівському та Херсонському напрямках склали:

  • 152 окупанти;

  • 73 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 5 танків;

  • 13 гармат;

  • 8 мінометів;

  • 37 одиниць авто-бронетехніки;

  • 2 станції радіолокаційної боротьби;

  • 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";

  • 2 камери відеоспостереження;

  • 1 комплект антенних систем управління БпЛА;

  • 1 одиниця військової інженерної техніки;

  • 1 аерофотостанція;

  • 1 човен.

Крім того, додали в Силах оборони півдня, були знищені також ще 3 ворожі польові пункти боєпостачання.

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