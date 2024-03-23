"Тяпа" рассказал команде украинского независимого медиа online.ua, что делал четыре дня на острове Змеиный, как против врага вместо гранаты использовать булыжник, почему начальник ГУР Буданов является образцом для военных, есть ли конкуренция между разведчиками и от кого зависит победа Украины.

Он начал свой военный путь в 2019 году добровольцем и уже тогда оказался “на особом счете” у режима Путина. В ряды отряда Paragon спецподразделения Тимура Главного управления разведки вступил весной 2022 года.

Спецназовец ГУР с позывным "Тяпа" принимал участие в разминировании острова Змеиный, деоккупации Херсонщины, контрнаступлении на Запорожье, а также в боевых спецоперациях в районе Бахмута, Горловки и Авдеевки.

Как стать разведчиком или разведчицей

Главное управление разведки — это элита, в которую я хотел попасть, чтобы стать профессионалом. Так и случилось. Спецподразделение Тимура принимало участие в операциях по освобождению острова Змеиный, возвращении под контроль Украины "вышек Бойко", в контрнаступлении на Запорожском направлении, делал рейды в Крым и на Херсонщину.

Мы всегда работаем в парах — двое, четверо, шестеро, восемь. Потому что один воин — это ноль, два — это один. Поделиться

Спецподразделение Тимура было создано во время полномасштабного вторжения. Его возглавляет командир с позывным "Тимур". Свое название подразделение получило случайно, когда президент Зеленский в своем обращении так его назвал. С тех пор название закрепилось.

Отряд Paragon работает там, где не работает большинство военных. Мы помогаем ВСУ выбивать враждебные позиции, заходим в глубь врага, делаем диверсии, иногда в сверхчеловеческих условиях. Боец "Тяпа" Спецназовец ГУР

Для того чтобы попасть в наш отряд, желающие проходят анкетирование. После отбора анкет их приглашают на собеседование. Если все прошло хорошо, человек попадает на полигон, где проводят еще один отбор рекрутов.

Будущие разведчики, которые приходят в ГУР, должны быть сразу мотивированы. Не берём людей с улицы, они сами нас находят.

Мы спрашиваем у каждого: "Почему хотите попасть именно в наше подразделение?" Если человек не знает, то для нас это пустая трата времени.

Присоединиться к отряду Paragon можно здесь .

Фото: instagram.com/prgn

Украинские разведчики. Кто они?

Парень, которому исполнилось 17 лет, вернулся в Украину, и сразу пошел в ГУР. Мы его спрашиваем: "Почему хочешь воевать?" Он отвечает: “Я родился в Украине, потому буду ее защищать. Хочу, чтобы Украина была независимой”. Это сильный показатель, когда человек в этом возрасте берет в руки оружие и воюет.

Также у нас есть разведчицы, которые показывают очень хорошие результаты. Большинство из них хотят штурмовать. Они стараются и показывают свой сильный дух.

В Запорожском контрнаступлении девушки наравне с нами штурмовали враждебные позиции. Видно было, что некоторым тяжело, но ребятам было тяжело тоже. Поделиться

Одному из наших бойцов, мы дали позывный "Батя". Ему 51 год. Он сам пришел к нам. "Батя" — это тигр. Это наша "парагоновская" легенда. Он крепкий, сильный и крутой боец. То, что ему 51 год вообще не мешает.

Раньше "Батя" занимался боксом, бегал, плавал, поэтому в хорошей физической форме. Иногда он даже лучше, чем молодые бойцы выполняет задания. "Батя" может больше пройти, пробежать и продержаться.

Если у человека сильный характер, он сможет абсолютно все. Я видел, как "на характере" бойцы чудеса совершали.

Фото: instagram.com/prgn

Среди спецназовцев ГУР часто возникает здоровая конкуренция и даже белая зависть.

Когда ребята работали в Крыму и по "вышкам Бойко", а мы — на Запорожье, то чувствовали белую зависть. Мы тоже хотели. Также у нас конкуренция, кто больше уничтожит врага и технику.

Как импровизируют бойцы ГУР

Импровизация на задачах есть постоянно. Например, во время "Киевской кампании" мы дошли почти до конца села и у нас закончились гранаты. Для того чтобы успешно зачищать тот или иной подвал, необходимо бросать гранаты.

Наш боец импровизировал: взял булыжник, бросил в подвал, крикнул, что граната. И шесть солдат РФ выбежали оттуда. Их взяли в плен. Такие обманки с минами часто бывают.

На Запорожье мы запускали китайские фонарики, будто это осветительные мины. Сначала россияне не "велись" на них, а затем начали расстреливать из своего наблюдательного пункта. Так мы легко обнаружили их позиции. Поделиться

Разведкам мира нужен опыт ГУР

Разведчики из других стран хотят поучиться у нас. Потому что не каждое элитное подразделение мира встречалось с таким врагом.

Мы сражаемся с очень профессиональной и подготовленной армией. Другие страны не имеют такого боевого опыта с врагом, использующим большое количество артиллерии, авиации и минных заграждений. Боец "Тяпа" Спецназовец ГУР

Поэтому многие из других разведок и спецподразделений приезжают в Украину для того, чтобы перенять наш опыт войны. Они хорошо подготовлены и выполняют все задачи наравне с нами, а не отсиживаются. После первой задачи не убегают, а продолжают с нами работать.

Боевой опыт отряда Paragon

Отряд Paragon принимал участие в боях в Высокопольском районе, когда Херсонская область была еще оккупирована. Еще мы совершали рейды по островам Херсонщины и на острове Змеиный. Также участвовали в Запорожском контрнаступлении, в боях в Клещиевке, Горловке и Авдеевке.

Небольшая группа из шести человек четыре дня разминировали остров Змеиный. Из отряда Paragon был я и мой побратим, другие из смежных подразделений.

Россияне оставили для нас много "подарков", таких как патроны, гранатомет, миномет и другое оружие. Мы это все забрали и используем против них в бою.

Во время контрнаступления на Запорожье в селе Каменское, ребята на "хаммерах" врывались во вражеские позиции. Вторая наша операция — это штурм Пятихаток. Поделиться

На острове Потемкин, что на Херсонщине, мы передвигали наблюдательный пункт вглубь острова на 800 метров. Продвинулись, сколько могли, чтобы не открываться соседнему острову, где тоже был враг. На следующий день узнали из российских пабликов, что враг шел нам на встречу. Мы были удивлены, что не пересеклись с ними.

Фото: instagram.com/prgn

В Горловке была уникальная спецоперация нашего минометного расчета. Они за одну задачу использовали либо 102, либо 112 мин. И там была такая ситуация, что наши парни уже зашли на вражеские позиции, и россияне начали подтягивать свои резервы.

Шла группа из шести врагов, и из первой мины почти всех затрехсотили. Один притворился, что двухсотый. За ним долго наблюдал дрон. Он встал, услышал выходы нашего миномета, упал. Мина попала ему прямо в голову и не разорвалась.

Буданов — образец для военных

Его феномен состоит в том, что он может выполнять задачи наравне с бойцами. У него есть четкое понимание этих задач — для чего, зачем, и как.

Кирилл Буданов грамотно планирует задачи и доносит их до бойцов. Он образец для многих. И на таких людей, я считаю, нужно равняться. Поделиться

Он приезжал в Бахмут и наравне с бойцами выполнял задания. Это очень сильно поднимает боевой дух. И не только в ГУР такое. Я знаю многие бригады и батальоны, в которых командиры участвуют в боевых задачах.

Украина — это, наверное, единственная страна в мире, где командиры выполняют задания на уровне с бойцами. Боец "Тяпа" Спецназовец ГУР

Мне еще не приходилось работать с начальником ГУР Кириллом Будановым. Надеюсь, что в будущем представится такая возможность. Это легендарный человек. Таких очень мало.

Будь все командиры, как Кирилл Буданов, все было бы по-другому.

Фото: instagram.com/prgn

Что может сделать каждый для победы

В нашей стране идет война. Не спецоперация, не антитеррористическая операция, а война. Россия совершает геноцид в Украине. Для того чтобы война быстрее закончилась, все должны приобщиться к победе.

Если человек не может выполнять боевые задания, он может делать что-нибудь другое. Украинцы должны быть нацелены на победу. Поделиться

Теперь сборы на наши нужды закрыть трудно. Многие гражданские считают, что государство должно помогать армии, потому не донатят. Государство дает нам все, что позволяет его ресурс.

На каждой операции мы теряем дроны. Это дорогой расходный материал, который очень нужен на войне. Люди не хотят на это донатить, потому что не понимают важности дронов. Автомобиль — это тоже расходный материал. Каждый день их уничтожают десятками.

Меня часто спрашивают: "Сколько людей ты убил?" Военный не убивает, а уничтожает врага или цель. Мы не убийцы. Боец "Тяпа" Спецназовец ГУР

Гражданским хочу сказать, чтобы они хотя бы раз в неделю выезжали на полигон, проходили курсы медицинской помощи, изучали тактику ведения боя, физически развивались и помогали армии всем, чем только можно.

Также авиация даст нам большое преимущество над врагом. Она играет немаловажную роль в войне. В Авдеевке враг забросал город "градами". Поэтому, чем быстрее у нас появится авиация, тем больше будет преимущество, как в воздухе, так и на земле.

Фото: instagram.com/prgn

Когда победа Украины

Российская пропаганда была еще до полномасштабного вторжения. Однако с 24 февраля 2022 года она увеличилась в разы.

Их видео мотивируют нас победить. Вражеская пропаганда вызывает еще больше ненависти к россиянам. Поделиться

У нашего врага уродливое лицо из-за своей подлости. Это бесчеловечное чудовище, у которого нет сожаления. Я не знаю, как можно относиться к россиянам, которые убивают детей, женщин, пожилых людей в гражданском городе. Враг стремится уничтожить нашу нацию. Победа придет, когда мы уничтожим всю российскую армию.

Лично для меня и многих бойцов нашего подразделения победы не будет. Это просто уничтожение врага и деоккупация наших территорий. Многие погибли, поэтому о праздновании победы мы не можем говорить. Боец "Тяпа" Спецназовец ГУР

Исторически так сложилось, что Украина уже долго сражается за право быть украинцами. Мы знаем, зачем и за что воюем, поэтому мотивированы победой.