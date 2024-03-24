План Буданова. Як у ГУР готувалась до оборони Харкова

Розвідники розповіли про підготовку до оборони Харкова у 2022 році. Тоді кількість добровольців, які ставали на захист міста від російських загарбників, перевищила всі очікування
Як відбувалася підготовка до оборони Харкова у 2022 році
Офіцер ГУР МО України з позивним “Віто” розповів проєкту “Хоробрі серця” деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова.
Усе спланували заздалегідь. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.
Віто — один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.
За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист міста від російських загарбників, перевищила всі очікування ― тож привезеної зброї не вистачало.
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