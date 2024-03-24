План Буданова. Як у ГУР готувалась до оборони Харкова

Розвідники розповіли про підготовку до оборони Харкова у 2022 році. Тоді кількість добровольців, які ставали на захист міста від російських загарбників, перевищила всі очікування

Як відбувалася підготовка до оборони Харкова у 2022 році

Офіцер ГУР МО України з позивним “Віто” розповів проєкту “Хоробрі серця” деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова.

Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області, ― сказав Віто. Поширити

Усе спланували заздалегідь. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло. Кирило Буданов Начальник ГУР

Віто — один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова.

“План Буданова” ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям, ― пригадав офіцер. Поширити

За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист міста від російських загарбників, перевищила всі очікування ― тож привезеної зброї не вистачало.