По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ракетной атаки преступной армии РФ зафиксировано попадание в одном из промышленных районов города.
Что известно о последствиях очередной ракетной атаки армии РФ по Харькову
По информации Терехова, в результате атаки российских окупантов зафиксировано попадание в одном из промышленных районов города.
Терехов добавил, что по предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
Терехов подчеркнул, что в результате попадания зафиксированы незначительные повреждения нежилого помещения.
Между тем представители Харьковской ОВА сообщили, что в результате артиллерийского обстрела преступниками из армии РФ по селу Волчанские Хутора Чугуевском районе погиб один человек.
Отмечается, что обстрел был произведен российскими оккупантами утром около 10:00.
Также в Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в населенном пункте были повреждены жилые дома.
Кроме того, добавили в прокуратуре, вчера оккупанты обстреляли из артиллерии село Глушковка Купянского района, в результате чего получили повреждения частные домовладения.
Также в пятницу вечером под ударом был Купянск — там, предварительно, произошел один взрыв из-за сброса боеприпаса с FPV-дрона, и был поврежден частный жилой дом.
В прокуратуре опубликовали фото последствий вражеских обстрелов по населённым пунктам в Харьковской области.
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