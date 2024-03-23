Армия РФ снова ударила ракетой по Харькову
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова ударила ракетой по Харькову

Армия РФ атаковала Харьков ракетой
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Источник:  online.ua

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в результате ракетной атаки преступной армии РФ зафиксировано попадание в одном из промышленных районов города.

Что известно о последствиях очередной ракетной атаки армии РФ по Харькову

По информации Терехова, в результате атаки российских окупантов зафиксировано попадание в одном из промышленных районов города.

Терехов добавил, что по предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Прилет в промзону одного из районов города. К счастью, без пострадавших, — отметил мэр Харькова.

Терехов подчеркнул, что в результате попадания зафиксированы незначительные повреждения нежилого помещения.

За минуту до объявления воздушной тревоги в Харькове был слышен взрыв, говорится в публикации "Общественное Харьков".

Между тем представители Харьковской ОВА сообщили, что в результате артиллерийского обстрела преступниками из армии РФ по селу Волчанские Хутора Чугуевском районе погиб один человек.

Отмечается, что обстрел был произведен российскими оккупантами утром около 10:00.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов в Чугуевском районе погиб 72-летний мужчина, — отмечают в ОВА.

Также в Харьковской областной прокуратуре рассказали, что в населенном пункте были повреждены жилые дома.

Кроме того, добавили в прокуратуре, вчера оккупанты обстреляли из артиллерии село Глушковка Купянского района, в результате чего получили повреждения частные домовладения.

Также в пятницу вечером под ударом был Купянск — там, предварительно, произошел один взрыв из-за сброса боеприпаса с FPV-дрона, и был поврежден частный жилой дом.

В прокуратуре опубликовали фото последствий вражеских обстрелов по населённым пунктам в Харьковской области.

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