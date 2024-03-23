За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ракетної атаки злочинної армії РФ зафіксоване влучання в одному з промислових районів міста.
Що відомо про наслідки чергової ракетної атаки армії РФ по Харкову
За інформацією Терехова, внаслідок атаки російських окупантів зафіксовано влучання в одному з промислових районів міста.
Терехов додав, що за попередньою інформацією, постраждалих та загиблих не має.
Терехов підкреслив, що внаслідок влучання зафіксовані незначні пошкодження нежитлового приміщення.
Між тим представники Харківської ОВА повідомили, що внаслідок артилерійського обстрілу злочинцями з армії РФ по селу Вовчанські Хутори у Чугуївському районі загинула одна людина.
Зазначається, що обстріл був проведений російськими окупантами вранці, близько 10:00.
Також в Харківській обласній прокуратурі розповіли, що у населеному пункті були пошкоджені житлові будинки.
Крім того, додали в прокуратурі, вчора окупанти обстріляли з артилерії село Глушківка Купʼянського району, внаслідок чого зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
Також у п'ятницю ввечері під ударом був Купʼянськ — там, попередньо, стався один вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона, і було пошкоджено приватний житловий будинок.
В прокуратурі опублікували фото наслідків ворожих обстрілів по населених пунктах у Харківській області.
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