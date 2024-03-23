Армія РФ знову вдарила ракетою по Харкову
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову вдарила ракетою по Харкову

Армія РФ атакує Харків
Джерело:  online.ua

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ракетної атаки злочинної армії РФ зафіксоване влучання в одному з промислових районів міста. 

Що відомо про наслідки чергової ракетної атаки армії РФ по Харкову

За інформацією Терехова, внаслідок атаки російських окупантів зафіксовано влучання в одному з промислових районів міста.

Терехов додав, що за попередньою інформацією, постраждалих та загиблих не має.

Приліт" у промзону одного з районів міста. На щастя, без постраждалих, — зазначив мер Харкова.

Терехов підкреслив, що внаслідок влучання зафіксовані незначні пошкодження нежитлового приміщення.

За хвилину до оголошення повітряної тривоги у Харкові було чути вибух, — йдеться у публікації "Суспільне Харків".

Між тим представники Харківської ОВА повідомили, що внаслідок артилерійського обстрілу злочинцями з армії РФ по селу Вовчанські Хутори у Чугуївському районі загинула одна людина.

Зазначається, що обстріл був проведений російськими окупантами вранці, близько 10:00.

В результаті ворожого артилерійського обстрілу в Чугуївському районі загинув 72-річний чоловік, — зазначають в ОВА.

Також в Харківській обласній прокуратурі розповіли, що у населеному пункті були пошкоджені житлові будинки.

Крім того, додали в прокуратурі, вчора окупанти обстріляли з артилерії село Глушківка Купʼянського району, внаслідок чого зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Також у п'ятницю ввечері під ударом був Купʼянськ — там, попередньо, стався один вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона, і було пошкоджено приватний житловий будинок.

В прокуратурі опублікували фото наслідків ворожих обстрілів по населених пунктах у Харківській області.

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