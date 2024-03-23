В Харькове 35% жилых домов подключили к электроснабжению
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове 35% жилых домов подключили к электроснабжению

электроснабжение
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На вечер 23 марта в Харькове к электроснабжению подключили уже 35% жилых домов. К теплоснабжению подключили половину домов.

Какая ситуация в Харькове

Мэр города Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что уже 35% жилых домов подключили к электроснабжению.

Уличное освещение в городе выключено, не работает электрический транспорт. Для энергопитания этих объектов не хватает мощности.

С подачей тепла в Харькове ситуация отчасти лучше.

Что касается отопления, нам удалось уже подключить 50% всех жилых домов. Будем работать всю ночь для того, чтобы как можно быстрее подключить харьковчан к теплоснабжению, — рассказал Терехов.

Прогнозов о полном возобновлении электроснабжения в Харькове городской голова не предоставил, поскольку на этот вопрос "Укрэнерго" пока не дает ответа.

Терехов добавил, что при необходимости в городе будут введены графики отключений электроэнергии, чтобы все горожане имели энергоснабжение.

Ракетная атака по Украине 22 марта

Утром 22 марта Россия нанесла по Украине массированную ракетную атаку, которая была направлена на энергетику. В частности, ударили по ДнепроГЭС в Запорожье — крупнейшей гидроэлектростанции.

Удары по объектам энергетики отмечены в Харькове, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях.

Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 21 ракетами С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях.

В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие.

В Укрэнерго сообщалось, что определенные ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. 23 марта без света в Харькове оставалось 260 тысяч абонентов.

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