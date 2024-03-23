ДнепроГЭС потеряла еще около 20% регулирующих мощностей из-за ударов РФ

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что Украина потеряла еще около 20% регулирующих мощностей после обстрела ДнепроГЭС.
Что известно о состоянии ДнепроГЭС
Из-за обстрелов россиянами ДнепроГЭС Украина потеряла еще около 20% регулирующих мощностей. Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телеканала "Киев".
По его словам, сейчас сложно сказать, когда энергетики смогут запустить станцию. Проводят определенные испытания, но гидроэлектростанция не производит электроэнергию.
На сегодняшний день нет угрозы прорыва плотины. Она не повреждена. Сирота отметил, что Укргидроэнерго давно сотрудничает с международными финансовыми учреждениями. Поэтому Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ готовы оказать необходимую поддержку.
РФ ударила по Днепровской ГЭС
ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.
Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.
Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.
На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2, — заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.
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