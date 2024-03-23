ДнепроГЭС потеряла еще около 20% регулирующих мощностей из-за ударов РФ

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил, что Украина потеряла еще около 20% регулирующих мощностей после обстрела ДнепроГЭС.

Что известно о состоянии ДнепроГЭС

Из-за обстрелов россиянами ДнепроГЭС Украина потеряла еще около 20% регулирующих мощностей. Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телеканала "Киев".

По его словам, сейчас сложно сказать, когда энергетики смогут запустить станцию. Проводят определенные испытания, но гидроэлектростанция не производит электроэнергию.

То, что есть оборудование, которое не подлежит восстановлению, а требует замены — очевидные вещи. Мы понимаем, что это оборудование индивидуального заказа и срок его изготовления достаточно длительный. Но относительно оборудования, которое будет подлежать замене и капитальному ремонту, мы можем сказать впоследствии. Чтобы разобрать завалы и добраться до нашего основного оборудования, нам необходимо минимум 3-4 дня, — уточнил Сирота. Поделиться

На сегодняшний день нет угрозы прорыва плотины. Она не повреждена. Сирота отметил, что Укргидроэнерго давно сотрудничает с международными финансовыми учреждениями. Поэтому Всемирный банк, ЕБРР, ЕИБ готовы оказать необходимую поддержку.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.