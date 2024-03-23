ДніпроГЕС втратила ще близько 20% регулюючих потужностей через удари РФ

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що Україна втратила ще близько 20% регулюючих потужностей після обстрілу ДніпроГЕС.
Що відомо про стан ДніпроГЕС
Через обстріл росіянами ДніпроГЕС Україна втратила ще близько 20% регулюючих потужностей. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телеканалу «Київ».
За його словами, зараз важко сказати, коли енергетики зможуть запустити станцію. Проводять певні випробування, але гідроелектростанція не виробляє електроенергію.
На сьогодні немає загрози щодо прориву греблі. Вона не пошкоджена. Сирота зауважив, що Укргідроенерго давно співпрацює з міжнародними фінансовими установами. Тому Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ готові надати необхідну підтримку.
РФ вдарила по Дніпровській ГЕС
ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.
Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.
Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.
Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.
На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2, — заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
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