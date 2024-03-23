ДніпроГЕС втратила ще близько 20% регулюючих потужностей через удари РФ

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота заявив, що Україна втратила ще близько 20% регулюючих потужностей після обстрілу ДніпроГЕС.

Що відомо про стан ДніпроГЕС

Через обстріл росіянами ДніпроГЕС Україна втратила ще близько 20% регулюючих потужностей. Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телеканалу «Київ».

За його словами, зараз важко сказати, коли енергетики зможуть запустити станцію. Проводять певні випробування, але гідроелектростанція не виробляє електроенергію.

Те, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни — очевидні речі. Ми розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін його виготовлення досить тривалий. Але щодо обладнання, яке підлягатиме заміні і капітальному ремонту ми можемо сказати згодом. Щоб розібрати завали і дістатись до нашого основного обладнання нам необхідно мінімум 3-4 дні, — уточнив Сирота. Поширити

На сьогодні немає загрози щодо прориву греблі. Вона не пошкоджена. Сирота зауважив, що Укргідроенерго давно співпрацює з міжнародними фінансовими установами. Тому Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ готові надати необхідну підтримку.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.