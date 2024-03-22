Через ракетну атаку РФ на ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів
Категорія
Україна
Дата публікації

Через ракетну атаку РФ на ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів

Держекоінспекція Південного округу
ДніпроГЕС

В результаті терористичної атаки Росії по ДніпроГЕС зафіксовано засмічення ґрунту. Нафтопродукти потрапили у річку Дніпро.

Витік нафтопродуктів у Дніпро через ракетний удар РФ

Фахівці вже відібрали проби ґрунту та проведуть лабораторні дослідження для визначення рівня забруднення.

Про це повідомляє Держекоінспекція південного округу.

Також визначено площі засмічення відходами руйнації:

  • по вул. Славутича — понад 7200 кв м;

  • по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) — понад 300 кв м.

Також екологи зафіксували витік нафтопродуктів у річку Дніпро. Для визначення збитку навколишньому середовищу також було відібрано проби води.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

Крім цього, голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що по ДніпроГЕС було завдано два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2, — заявив голова "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

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