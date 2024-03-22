Из-за ракетной атаки РФ на ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов

В результате террористической атаки России по ДнепроГЭСу зафиксировано засорение почвы. Нефтепродукты попали в реку Днепр.

Утечка нефтепродуктов в Днепр из-за ракетного удара РФ

Специалисты уже отобрали пробы и проведут лабораторные исследования для определения уровня загрязнения.

Об этом сообщает Госэкоинспекция Южного округа.

Также определены площади засорения отходами разрушения:

на ул. Славутича — более 7200 кв м;

на ул. Петра Сагайдачного (Бородинский) — более 300 кв.

Также экологи зафиксировали утечку нефтепродуктов в реку Днепр. Для определения ущерба окружающей среде также были отобраны пробы воды.

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС. Поделиться

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.