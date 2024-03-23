У Харкові 35% житлових будинків підключили до електропостачання

Станом на вечір 23 березня у Харкові до електропостачання підключили вже 35% житлових будинків. До теплопостачання підключили половину будинків.

Яка ситуація в Харкові

Мер міста Ігор Терехов в ефірі телемарафону розповів, що вже 35% житлових будинків підключили до електропостачання.

Вуличне освітлення у місті вимкнене, не працює електричний транспорт. Для енергоживлення цих об’єктів не вистачає потужності.

З подачею тепла у Харкові ситуація частково краща.

Що стосується опалення, нам вдалося вже підключити 50% всіх житлових будинків. Будемо працювати всю ніч для того, аби якнайшвидше підключити харків'ян до теплопостачання, — розповів Терехов. Поширити

Прогнозів щодо повного відновлення електропостачання в Харкові міський голова не надав, оскільки на це питання "Укренерго" поки що не дає відповіді.

Терехов додав, що за потреби у місті будуть введені графіки відключень електроенергії, щоб всі містяни мали енергопостачання.

Ракетна атака по Україні 22 березня

Вранці 22 березня Росія завдала по Україні масованої ракетної атаки, яка була спрямована на енергетику. Зокрема вдарили по ДніпроГЕС у Запоріжжі — найбільшій гідроелектростанції.

Удари по обʼєктах енергетики зафіксовано в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.

Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 21 ракетами С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях.

У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття.

В Укренерго повідомляли, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. 23 березня без світла у Харкові залишалося 260 тисяч абонентів.