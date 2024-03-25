В Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии

В разных районах Харькова свет будут отключать на шесть часов в течение суток. В общинах области — по два часа каждый день.

Какой график отключения света в Харькове и области

График почасовых отключений электроэнергии для Харькова и области с 25 по 31 марта опубликовал глава ОВА Олег Синегубов.

В Харькове света не будет:

Шевченковский и Киевский районы — с 9:00 до 15:00;

Слободской, Основенский районы — с 15:00 до 21:00;

Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы — с 21:00 до 03:00;

Холодногорский, Новобаварский районы — с 03:00 до 09:00.

В области свет будут отключать:

Мерефянская тергромада, Люботинская тергромада — с 9:00 до 11:00;

Змиевская тергромада, Балаклеевская тергромада — 11:00 до 13:00;

Чугуевская тергромада, Изюмская тергромада — с 13:00 до 15:00;

Богодуховская тергромада, Дергачевская тергромада — с 15:00 до 17:00.

Какая ситуация в Харькове

В Харькове после тотального блекаута в результате российских ударов по критической инфраструктуре электроснабжение возобновили около 40% потребителей, отопление — 60%.

Напомним, 22 марта Россия нанесла по Украине массированную ракетную атаку, которая была направлена на энергетику. В частности, ударили по ДнепроГЭС в Запорожье — крупнейшей гидроэлектростанции.

Удары по объектам энергетики отмечены в Харькове, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях.

Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 21 ракетами С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях.

В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие.