Ракетна атака РФ на Київ. Під завалами у Печерському районі можуть бути люди

В Печерському районі Києва внаслідок ракетного удару РФ 25 березня завалилася будівля. Під її завалами можуть знаходитися люди.

У Києві тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетної атаки РФ

Як повідомили в ДНСН, під завалами можуть бути люди При цьому зазначається, що у будівлі однієї зі шкіл розгорнуто штаб допомоги Червоного Хреста.

За даними КМВА, у Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю.

Руйнація на площі приблизно 100 м.кв. Без послідуючого горіння, — йдеться у повідомленні. Поширити

Як повідомили в Мінкульті, у Києві уламки ворожої ракети зруйнували частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр та авдиторії закладу.

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ 25 березня

Російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. Їх збили сили ППО.

Мер столиці Віталій Кличко і Київська адміністрація повідомили, що в Печерському районі зруйнована нежитлова будівля, в Солом’янському пошкоджений багатоповерховий будинок, в Дніпровському та Голосіївському районах падіння уламків.

Станом на зараз Печерському районі пʼятеро постраждалих. Двом жінкам медики надали допомогу на місці, а інших двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували.

Моніторингові групи припускають, що по Києву вдарили гіперзвуковими ракетами ЗМ22 «Циркон», які запускаються з вертикальних пускових контейнерів із Криму.

Проєкт monitor пише, що цього разу декілька ракет подолали відстань 580 км до столиці приблизно за 3 хвилини, що дає змогу оцінити швидкість ракет як 11 600 км/год.