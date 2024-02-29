Путин подтвердил применение экспериментальных ракет "Циркон" по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что его войска уже применяли "в бою" экспериментальные ракеты 3М22 "Циркон".

Россия ударила по Украине экспериментальными ракетами "Циркон"

Выступая перед Федеральным собранием РФ Путин сказал, что этот гиперзвуковой комплекс морского базирования уже в строю. Фактически он признал, что Россия избивала по Украине этими ракетами.

О нем в послании *18 года речь даже не шла, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет", - заявил Путин. Поделиться

Он добавил, что сейчас в России заканчиваются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Кроме того, Путин заявил, что в состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы.

Так, гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей во время СВО (так россияне называют войну против Украины – ред.), - заявил Путин. Поделиться

Что известно об ударе РФ по Украине ракетами "Циркон"

Ранее украинская экспертиза сообщила, что две 3М22 атаковали Киевщину 7 февраля во время массированного ракетного обстрела. Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин говорил, что одна 3М22 упала в Днепровском районе, образовав воронку, а вторая — в поле в городе Вишневое под Киевом. Их сбило ПВО, поэтому до целей они не долетели.

Анализ обломков показал, что 3М22 не отвечает заявленным россиянами характеристикам. Ракета не летит со скоростью 8-9 Махов (около 10 000 км/ч) – на конечном участке полета она составляет 2 500 км/ч. Точность ракеты сомнительна, а заявленная разрушительная сила из почти 400 кг заряда меньше.

По словам Рувина, "Циркон" разрабатывали прежде всего как оружие против авианосцев, потопить которые очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением.

7 февраля 2024 года войска России провели массированную атаку на Украину в несколько волн, применив 64 средства воздушного нападения: ударные дроны, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты. ПВО сбило тогда 29 ракет и 15 дронов.

В столице обломки сбитых ракет упали в Голосеевском и Днепровском районах. На Теремках загорелся 18-этажный дом. Там погибли пять человек, еще 40 получили ранения. В Днепровском районе обломок ракеты упал недалеко от станции метро «Черниговская», повредив высоковольтную линию и магистраль теплоснабжения. Три человека получили ранения.

В Николаеве от атаки погиб человек, 20 домов были повреждены.