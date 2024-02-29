Путін підтвердив застосування експериментальних ракет "Циркон" по Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін підтвердив застосування експериментальних ракет "Циркон" по Україні

Циркон
Джерело:  online.ua

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його війська вже застосовували “в бою” експериментальні ракети 3М22 “Циркон”.

Росія ударила по Україні експериментальними ракетами "Циркон"

Виступаючи перед Федеральними зборами РФ Путін сказав, що цей “гіперзвуковий комплекс морського базування” вже у строю. Фактично він визнав, що Росія била по Україні цими ракетами.

Про нього в посланні *18 року навіть не йшлося, але і ця система вже в строю. На бойовому чергуванні стоять гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності "Авангард" і лазерні комплекси "Пєрeсвєт, — заявив Путін.

Він додав, що зараз в Росії закінчуються випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Бурєвєснік" і безпілотного підводного апарату "Посейдон".

Окрім цього Путін заявив, що у стані повної готовності до гарантованого застосування перебувають стратегічні ядерні сили.

Так, гіперзвуковий авіаційний комплекс "Кинджал" не тільки поставлений на озброєння, а й з високою ефективністю використовується для ураження особливо важливих цілей під час СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.), — заявив Путін.

Що відомо про удар РФ по Україні ракетами “Циркон”

Раніше українська експертиза повідомила, що дві 3М22 атакували Київщину 7 лютого під час масованого ракетного обстрілу. Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін казав, що одна 3М22 впала у Дніпровському районі, утворивши вирву, а друга — у полі в місті Вишневе, що під Києвом. Їх збила ППО, тому до цілей вони не долетіли.

Аналіз уламків показав, що 3М22 не відповідає заявленим росіянами характеристикам. Ракета не летить зі швидкістю 8—9 Махів (близько 10 000 км/год) — на кінцевій ділянці польоту вона становить 2 500 км/год. Точність ракети сумнівна, а заявлена руйнівна сила з майже 400 кг заряду менша.

За словами Рувіна, “Циркон” розробляли насамперед як зброю проти авіаносців, потопити які дуже складно. Але навряд ця ракета впорається зі своїм прямим призначенням.

7 лютого 2024 року війська росії провели масовану атаку на Україну у кілька хвиль, застосувавши 64 засоби повітряного нападу: ударні дрони, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. ППО збила тоді 29 ракет та 15 дронів.

У столиці уламки збитих ракет упали в Голосіївському та Дніпровському районах. На Теремках загорівся 18-поверховий будинок. Там загинули пʼятеро людей, ще 40 дістали поранення. У Дніпровському районі уламок ракети впав неподалік станції метро «Чернігівська», пошкодивши високовольтну лінію та магістраль теплопостачання. Троє людей дістали поранення.

У Миколаєві від атаки загинула людина, 20 будинків були пошкоджені.

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