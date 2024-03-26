Чим небезпечна російська розробка "Циркон" — пояснення експерта

Російські окупанти під час атаки на Київ 25 березня, ймовірно, вже вдруге використали гіперзвукові ракети "Циркон". Це новітня розробка, про яку росіяни говорили нібито її неможливо збити та називали вершиною своїх військових технологій. Однак обидві ракети були знешкоджені силами ППО.

Чим небезпечна російська ракета "Циркон"

На превеликий жаль, Україна стала для ворога полігон, на якому він випробовує своє озброєння. Таку думку висловив головний редактор видання Defense Express Олег Катков, додавши, що так можна пояснити, чому Росія вдарила по Україні такою коштовною ракетою.

Ворог уже застосовував її для ударів, але тоді уламки ракети були дуже фрагментовані. Тепер значна частина збережена, тому можна буде провести ретельний аналіз. Але вже відомо, що мовиться про гіперзвукову зброю, яка має гіперзвуковий прямоточний реактивний двигун.

На відміну від "Кинджала", який просто розганяється до гіперзвукових швидкостей, але не може їх підтримувати. Циркон є більш високотехнологічною ракетою з новим типом двигуна.

Циркон може підтримувати гіперзвукову швидкість у 5,5 махів під час маршової ділянки польоту, тобто це ракета зовсім іншого рівня. Важливий аспект в тому, що Росія вклала величезні кошти в її розробку, величезні ресурси, час, гроші, а Україна стала для неї випробувальним полігоном, — розповів Олег Катков. Поширити

Кремль розробляв цю ракету ще до початку повномасштабної війни для ураження кораблів США та інших країн НАТО. Водночас було доведено, що "Циркон" можна збити тими засобами, які є у Повітряних силах України. Ймовірно, мовиться про системи Patriot і SAMP/T.

Нагадаю, що ці комплекси належить до найнижчого, у країнах НАТО, протиракетного рівня оборони. Є інші, значно вищі системи, зокрема наземні, зенітні, які мають кращі параметри. Але навіть Patriot достатньо, щоб продемонструвати знищення ракети "Циркон". Олег Катков. головний редактор видання Defense Express

Відтак, навіть попри навіть те, що ворог вклав величезні ресурси у ракету, — це не дозволяє йому сподіватися, що вона виконає своє завдання у випадку війни проти НАТО.

Наприклад, ракети "Кинджал" створювали під аналогічні цілі — прорив протиракетної оборони, але випадки його збиття вже стали статистикою. Тоді у Росії почали переконувати, що це нібито не справжня гіперзвукова ракета, а от "Циркон" начебто справді ніхто не зможе перехопити. Однак, як бачимо, все зовсім не так.

На мій погляд, слід очікувати чергової зачистки серед науковців, інженерів, конструкторів, які займали цією темою, як це було і після "Кинджалу", — додав головний редактор видання Defense Express.

Чи можуть росіяни покращити "Циркон"

Якщо говорити про інші види далекобійного ракетного озброєння, то, очевидно, що "Циркон" випускають у значно меншій кількості. Треба розуміти, що він базово дуже дорогий, коштує значно дорожче, ніж "Кинджал". Його називають вершиною російських військових технологій.

Ракета розганяється до величезних швидкостей та утримує їх постійно. Спочатку "Циркон" запускається, набирає висоту завдяки твердопаливному прискорювачу, а після цього вмикається двигун, ракета розганяється до 5,5 махів і ця швидкість підтримується, — зауважив Катков. Поширити

Коли ракета заходить на ціль, є пришвидшення до 7,5 махів, але все це з огляду на відкриту інформацію. Адже не було можливості стежити за ракетою на полігоні. Коли "Циркон" входить у плотніші шари атмосфери, швидкість зменшується до 4,5 махів,