Украинская ПВО способна сбивать российские ракеты "Циркон" — руководитель КНИИСЭ

Эксперт отметил, что на одном из обломков пораженной 25 марта ракеты отчетливо видно, что ракета РФ "Циркон" была сбита системой Patriot.

Силы обороны Украины могут сбивать российские ракеты "Циркон"

Об этом заявил руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.

Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все, что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" — все это слова, а на самом деле к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда следует, выполняет не ту работу, для которой приспособлена. Андрей Кульчицкий Руководитель КНИИСЭ

Эксперт отметил, что украинское ПВО способно их сбивать. По словам Кульчицкого, на одном из обломков поражённой 25 марта ракеты отчетливо видно, что она была сбита системой Patriot.

Кульчицкий добавил, что боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

Анализы мы еще ведем, определим какое именно там вещество. Но боевая часть имела: по сравнению и боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет, — сказал Кульчицкий. Поделиться

Россия ударила ракетами по Украине

Утром 25 марта войска РФ ударили ракетами по Киеву.

Силы ПВО уничтожили над Киевом две баллистические ракеты РФ. Эксперты отмечают, что это были ракеты Циркон, однако подтверждения от Генштаба ВСУ нет.

Впервые Россия могла применить ракету 7 февраля во время ракетного удара по Украине. Тогда ракета была запущена из Крыма и попала в район Киева.

По словам специалиста авиаэксперта Анатолия Храпчинского, по состоянию на сегодняшний день, нашей стране очень необходима система THAAD, которая способна сбивать такие баллистические цели на высоте более 100 км над землей.