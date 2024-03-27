Українська ППО здатна збивати російські ракети "Циркон" — керівник КНДІСЕ

Експерт зазначив, що на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що ракета РФ “Циркон” була збита системою Patriot.

Сили оборони України можуть збивати російські ракети “Циркон”

Про це заявив керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький.

Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована. Андрій Кульчицький Керівник КНДІСЕ

Експерт зазначив, що українське ППО здатно їх збивати. За словами Кульчицького, на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.

Кульчицький додав, що бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки.

Аналізи ми ще поводимо, визначимо яка саме там речовина. Але бойова частина мала: в порівняння і бойовою частиною таких ракет як X-101 та X-22 не йде, — сказав Кульчицький. Поширити

Росія вдарила ракетами по Україні

Зранку 25 березня війська РФ вдарили ракетами по Києву.

Сили ППО знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Експерти зазначають, що це були ракети “Циркон“, однак підтвердження від Генштабу ЗСУ немає.

Вперше Росія могла застосувати цю ракету 7 лютого під час ракетного удару по Україні. Тоді ракета була запущена з Криму і влучила в районі Києва.

За словами фахівця авіаексперта Анатолія Храпчинського, станом на сьогодні, нашій країні дуже необхідна система THAAD, яка здатна збивати такі балістичні цілі на висоті понад 100 км над землею.