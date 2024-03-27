Українська ППО здатна збивати російські ракети "Циркон" — керівник КНДІСЕ

Експерт зазначив, що на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що ракета РФ “Циркон” була збита системою Patriot.
Сили оборони України можуть збивати російські ракети “Циркон”
Про це заявив керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький.
Експерт зазначив, що українське ППО здатно їх збивати. За словами Кульчицького, на одному з уламків враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.
Кульчицький додав, що бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки.
Росія вдарила ракетами по Україні
Зранку 25 березня війська РФ вдарили ракетами по Києву.
Сили ППО знищили над Києвом дві балістичні ракети РФ. Експерти зазначають, що це були ракети “Циркон“, однак підтвердження від Генштабу ЗСУ немає.
Вперше Росія могла застосувати цю ракету 7 лютого під час ракетного удару по Україні. Тоді ракета була запущена з Криму і влучила в районі Києва.
За словами фахівця авіаексперта Анатолія Храпчинського, станом на сьогодні, нашій країні дуже необхідна система THAAD, яка здатна збивати такі балістичні цілі на висоті понад 100 км над землею.
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