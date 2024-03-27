Авіаексперт Анатолій Храпчинський звертає увагу на те, що російська ракета "Циркон" майже повністю складаються з іноземних елементів.

Ракета "Циркон" вкрай небезпечна для українців

За словами фахівця, станом на сьогодні, нашій країні дуже необхідна система THAAD, яка здатна збивати такі балістичні цілі на висоті понад 100 км над землею.

Анатолій Храпчинський також додав, що після нової атаки РФ Україна змогла отримати великий фрагмент російської ракети "Циркон", а це дасть можливість провести більш ретельні дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, заявлені Москвою.

"Циркон" — це балістична ракета, яку росіяни можуть запускати з Криму. Тому час підльоту дуже короткий, і потрібно дотримуватися всіх заходів безпеки. Росія почала активно використовувати такі залишки надважливої зброї від відчаю тому, що в них немає перемог на лінії фронту, — вважає експерт. Поширити

У чому полягає нова тактика РФ

Як вважає Анатолій Храпчинський, російські загарбники вирішили змінити тактику обстрілів України.

Станом на сьогодні вони намагаються зробити все можливе, аби завдати Україні максимальних збитків.

Фахівець вважає, що лише таким чином можна пояснити використання доволі рідкісних ракет.