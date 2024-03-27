Експерт назвав головну особливість російської ракети "Циркон"
Категорія
Україна
Дата публікації

Експерт назвав головну особливість російської ракети "Циркон"

ракета Циркон
Джерело:  Еспресо

Авіаексперт Анатолій Храпчинський звертає увагу на те, що російська ракета "Циркон" майже повністю складаються з іноземних елементів.

Ракета "Циркон" вкрай небезпечна для українців

За словами фахівця, станом на сьогодні, нашій країні дуже необхідна система THAAD, яка здатна збивати такі балістичні цілі на висоті понад 100 км над землею.

Анатолій Храпчинський також додав, що після нової атаки РФ Україна змогла отримати великий фрагмент російської ракети "Циркон", а це дасть можливість провести більш ретельні дослідження, підтвердивши або спростувавши тактико-технічні характеристики, заявлені Москвою.

"Циркон" — це балістична ракета, яку росіяни можуть запускати з Криму. Тому час підльоту дуже короткий, і потрібно дотримуватися всіх заходів безпеки. Росія почала активно використовувати такі залишки надважливої зброї від відчаю тому, що в них немає перемог на лінії фронту, — вважає експерт.

У чому полягає нова тактика РФ

Як вважає Анатолій Храпчинський, російські загарбники вирішили змінити тактику обстрілів України.

Станом на сьогодні вони намагаються зробити все можливе, аби завдати Україні максимальних збитків.

Фахівець вважає, що лише таким чином можна пояснити використання доволі рідкісних ракет.

Слід зазначити, що ракета "Циркон" майже повністю складається з іноземних елементів. Не впевнений, що РФ може виробляти їх у великій кількості або на промисловому рівні. Потрібно посилювати нашу ППО, посилювати протидію балістиці. Останній масований удар показує, що кількість використання балістичних ракет із боку агресора збільшується. Нам бажано отримати посилені системи Patriot, — зазначив фахівець.

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