Роспропаганда поширює фейк про ураження ракетами РФ штабу громадської оборони у Києві

Росіяни намагаються виправдати свої ракетні удари по цивільній інфраструктурі Києва фотошопами.

Роспропаганда ширить дезінформацію про ураження штабу в Києві

У Центрі протидії дезінформації РНБО України спростували поширювану росіянами заяву, що ракетами вранці вони знищили у Києві штаб громадської оборони.

Про це йдеться у повідомленні Центру у Telegram.

Росіяни поширюють фейк, що під час ранкової ракетної атаки було уражено штаб громадської оборони, який буцімто знаходився біля гуртожитку Академії ім. М. Бойчука. Насправді ж жодного штабу цивільної оборони біля гуртожитку немає, що підтверджують карти Google maps.

При цьому оприлюднено сфальсифікований росіянами знімок місяця удару з посиланням на Google maps.

Центр протидії дезінформації зауважує, що генеруючи такі фейки у фотошопі, ворог намагається виправдати свої підступні удари по цивільній інфраструктурі.

Ракетний удар РФ по Києву

25 березня російські війська запустили дві балістичні ракети по Києву з Криму.

Вибухи у місті пролунали майже одночасно з сигналом про повітряну тривогу. Наразі відомо, що від атаки постраждали 10 людей.

Внаслідок ракетного удару по столиці: у Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю і там наразі ще тривають рятувальні роботи; у Солом’янському районі пошкоджені два приватних будинки; у Дарницькому — падіння уламків на територію приватної забудови.