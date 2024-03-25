Роспропаганда поширює фейк про ураження ракетами РФ штабу громадської оборони у Києві
Категорія
Україна
Дата публікації

Роспропаганда поширює фейк про ураження ракетами РФ штабу громадської оборони у Києві

Центр протидії дезінформації
Київ

Росіяни намагаються виправдати свої ракетні удари по цивільній інфраструктурі Києва фотошопами.

Роспропаганда ширить дезінформацію про ураження штабу в Києві

У Центрі протидії дезінформації РНБО України спростували поширювану росіянами заяву, що ракетами вранці вони знищили у Києві штаб громадської оборони.

Про це йдеться у повідомленні Центру у Telegram.

Росіяни поширюють фейк, що під час ранкової ракетної атаки було уражено штаб громадської оборони, який буцімто знаходився біля гуртожитку Академії ім. М. Бойчука. Насправді ж жодного штабу цивільної оборони біля гуртожитку немає, що підтверджують карти Google maps.

При цьому оприлюднено сфальсифікований росіянами знімок місяця удару з посиланням на Google maps.

Центр протидії дезінформації зауважує, що генеруючи такі фейки у фотошопі, ворог намагається виправдати свої підступні удари по цивільній інфраструктурі.

Ракетний удар РФ по Києву

25 березня російські війська запустили дві балістичні ракети по Києву з Криму.

Вибухи у місті пролунали майже одночасно з сигналом про повітряну тривогу. Наразі відомо, що від атаки постраждали 10 людей.

Внаслідок ракетного удару по столиці: у Печерському районі пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю і там наразі ще тривають рятувальні роботи; у Солом’янському районі пошкоджені два приватних будинки; у Дарницькому — падіння уламків на територію приватної забудови.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що у Києві ворог зруйнував частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (Печерський район).

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