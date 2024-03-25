Роспропаганда распространяет фейк о поражении ракетами РФ штаба общественной обороны в Киеве

Россияне пытаются оправдать свои ракетные удары по гражданской инфраструктуре Киева фотошопами.

Роспропаганда распространяет дезинформацию о поражении ракетами штаба в Киеве

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины опровергли распространяемое россиянами заявление, что ракетами утром они уничтожили в Киеве штаб общественной обороны.

Об этом говорится в сообщении Центра в Telegram.

Россияне распространяют фейк, что во время утренней ракетной атаки был поражен штаб общественной обороны, якобы находившийся возле общежития Академии им. М. Бойчука. На самом же деле ни одного штаба гражданской обороны возле общежития нет, что подтверждают карты Google maps.

При этом обнародован сфальсифицированный россиянами снимок луны удара со ссылкой на Google maps.

Центр противодействия дезинформации отмечает, что генерируя такие фейки в фотошопе, враг пытается оправдать свои коварные удары по гражданской инфраструктуре.

Ракетный удар РФ по Киеву

25 марта российские войска запустили две баллистические ракеты по Киеву из Крыма.

Взрывы в городе раздались почти одновременно с сигналом о воздушной тревоге. Пока известно, что от атаки пострадали 10 человек.

В результате ракетного удара по столице: в Печерском районе повреждено многоэтажное нежилое здание и там еще продолжаются спасательные работы; в Соломенском районе повреждены два частных дома; в Дарницком — падение обломков на территорию частной застройки.