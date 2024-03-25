Армія РФ вдарила ракетами по Одесі. Є постраждалі

Російська Федерація у другій половині дня 25 березня вчергове завдала ракетного удару по Одесі.
Ракетний удар РФ по Одесі: що відомо
Армія РФ атакувала Одесу балістичними ракетами.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.
За його даними, станом на 19:17 відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.
Пізніше у Силах оборони півдня повідомили, що ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією.
Також кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів у Одесі відсутня електроенергія.
Російські удари по Одесі
Останнім часом росіяни неодноразово завдавали ударів по Одесі. Для цього вони застосовували ракети та дрони-камікадзе.
Зокрема, у п'ятницю, 22 березня, окупанти завдали масованого удару по Україні. Під їхньою атакою знаходилася Одеса та область.
Ціллю таких атак стали енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів 53 тисячі абонентів залишилися без світла. Через пошкодження в Одесі та районі почалися екстрені відключення світла.
25 березня голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на тлі останніх ударів світло мешканцям Одеси включатимуть на 2-3 години на добу.
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