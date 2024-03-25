Армія РФ вдарила ракетами по Одесі. Є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ вдарила ракетами по Одесі. Є постраждалі

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Ракета

Російська Федерація у другій половині дня 25 березня вчергове завдала ракетного удару по Одесі.

Ракетний удар РФ по Одесі: що відомо

Армія РФ атакувала Одесу балістичними ракетами.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За його даними, станом на 19:17 відомо про трьох постраждалих жінок. Однак їх поранення не важкі. Також відомо про пошкодження цивільної інфраструктури, дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибите скло.

Пізніше у Силах оборони півдня повідомили, що ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією.

Також кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Станом на 19:00 у більше ніж 300 тисяч абонентів у Одесі відсутня електроенергія.

Фахівці роблять все можливе та неможливе, аби повернути світло у домівки одеситів, — написав Кіпер.

Російські удари по Одесі

Останнім часом росіяни неодноразово завдавали ударів по Одесі. Для цього вони застосовували ракети та дрони-камікадзе.

Зокрема, у п'ятницю, 22 березня, окупанти завдали масованого удару по Україні. Під їхньою атакою знаходилася Одеса та область.

Ціллю таких атак стали енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів 53 тисячі абонентів залишилися без світла. Через пошкодження в Одесі та районі почалися екстрені відключення світла.

25 березня голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на тлі останніх ударів світло мешканцям Одеси включатимуть на 2-3 години на добу.

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