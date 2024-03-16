Удар РФ по Одесі. Співак MELOVIN повідомив про втрату рідної людини

За словами відомого українського співака MELOVIN, серед одеситів, які загинули внаслідок атаки РФ на місто 15 березня, є його близька людина.

MELOVIN втратив ще одну рідну людину через атаки РФ

Вдень 15 березня російські загарбники балістичними ракетами атакували Одесу.

Станом на 12:30 16 березня уже відомо про 21 загиблу людину.

Український співак MELOVIN одразу відреагував на обстріл рідного міста.

Артист вирішив не приховувати свій біль та відверто зізнався, що втратив близьку людину, однак поки він не розповідає про кого саме йдеться.

Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину, — написав співак в Інстраграм-історії. Поширити

Фото: скриншот

Згодом MELOVIN уточнив, що мовиться не про одну людину.

Я щойно дізнався, що мої родичі є серед жертв, — заявив артист. Поширити

Що важливо розуміти, співак і раніше розповідав про те, що втратив близьких людей під час війни.

За словами зірки, у нього є друзі, які захищають країну безпосередньо на полі бою, й деякі з них уже загинули.

Удар РФ по Одесі 15 березня. Що відомо

Близько 11:00 російські загарбники здійснили ракетну атаку на Одесу.

Для цього ворог використав балістичні ракети Іскандер-М, які були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Рятувальники ДСНС прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник. Поширити

Уже 16 березня в лікарні від важкого поранення помер ще один працівник ДСНС.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 людей, які отримали поранення.