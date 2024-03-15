Ракетний удар РФ по Одесі. Зросла кількість загиблих

Станом на 19.16 відомо вже про 20 загиблих через російський ракетний удар вранці 15 березня.

В Одесі через ракетний удар РФ загинуло 20 людей

Спочатку о 17.00 стало відомо, що кількість загиблих унаслідок ракетного удару російських загарбників по Одесі зросла до 19 осіб.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Росія не припиняє тероризувати Одесу. Станом на 17:00 вже відомо про 19 загиблих та 73 постраждалих внаслідок чергових ракетних атак ворога. Андрій Костін Генпрокурор України

За даними генпрокурора, серед жертв і постраждалих — місцеві жителі, медики та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як нагадав Костін, російські війська завдали повторного удару, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого влучання.

Він наголосив, що правоохоронці спільно з прокурорами фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, розпочате кримінальне провадження.

Пізніше, о 19.16, ДСНС України повідомила про те, що кількість загиблих стала дорівнювати 20 особам.

На сторінці ГУ ДСНС України у Одеські області з’явилося фото загиблого співробітника — 29-тирічного водія-пожежника Дениса Колеснікова.

Денис отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури, під час виконання службових обовʼязків. Поширити

Росіяни вдарили по Одесі балістикою з Криму

Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М.

Сили оборони Півдня повідомляють, що внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

В результаті ракетного обстрілу російськими окупантами в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Внаслідок ракетного обстрілу з боку РФ без електропостачання наразі залишилися 535 абонентів. Термін відновлення — ранок 16 березня. Поширити

Без газопостачання — 800 абонентів. Термін відновлення — до кінця дня 16 березня Аварійні служби працюють на місці.