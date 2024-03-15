Ракетний удар РФ по Одесі. Серед загиблих — ексзаступник мера та командир батальйону "Цунамі"

В Одесі внаслідок російського ракетного удару 15 березня загинули колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

В Одесі загинули колишній заступник мера та екскерівник патрульної поліції

Про загибель Сергія Тетіюхіна та Олександра Гостіщева стало відомо з соцмереж.

Смерть Тетюхіна також підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов.

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ. У міськраді спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, далі був заступником міського голови, а з травня 2023 року — першим заступником мера.

Олександр Гостіщев у 2019 році очолив патрульну поліцію Одеської області. У 2021 році став заступником начальника поліції Одещини, а після повномасштабного вторгнення зайняв посаду командира батальйону "Цунамі".

Ракетна атака РФ по Одесі 15 березня: що відомо

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

Об 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини.

Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Станом на 16:55 відомо про 16 загиблих та 73 поранених одеситів.