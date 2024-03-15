В Одесі загинули фельдшер та рятувальник внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
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В Одесі загинули фельдшер та рятувальник внаслідок ракетної атаки РФ

Олег Кіпер / Одеська ОВА
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Внаслідок повторного ракетного удару РФ по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.

Внаслідок атаки РФ по Одесі загинули загинули фельдшер і рятувальник

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що загинули та постраждали медики й рятувальники, які прибули першими на місце влучання ракети.

Відомо про одного загиблого фельдшера та одного загиблого рятувальника. Є і інші постраждалі та поранені, їх кількість уточнюється. Частина поранених у важкому стані.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Повідомлялось, що внаслідок атаки є постраждалі.

Що відомо про попередні атаки РФ по Одесі

Російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті.

Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив ЗМІ, що загинуло 5 людей.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив удар як «ще одну ознаку боягузливої ​​тактики Росії», яка, за його словами, була «нижчою навіть для Кремля».

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