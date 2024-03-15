В Одесі загинули фельдшер та рятувальник внаслідок ракетної атаки РФ

Внаслідок повторного ракетного удару РФ по Одесі загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.

Внаслідок атаки РФ по Одесі загинули загинули фельдшер і рятувальник

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що загинули та постраждали медики й рятувальники, які прибули першими на місце влучання ракети.

Відомо про одного загиблого фельдшера та одного загиблого рятувальника. Є і інші постраждалі та поранені, їх кількість уточнюється. Частина поранених у важкому стані.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Повідомлялось, що внаслідок атаки є постраждалі.

Що відомо про попередні атаки РФ по Одесі

Російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті.

Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив ЗМІ, що загинуло 5 людей.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив удар як «ще одну ознаку боягузливої ​​тактики Росії», яка, за його словами, була «нижчою навіть для Кремля».