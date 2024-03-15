Росія атакувала ракетами Одесу. Постраждали цивільні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі 15 березня. Внаслідок атаки є постраждалі.

Армія РФ атакувала Одесу

Як зазначалося, вибухи пролунали невдовзі після оголошення повітряної тривоги .Об 11.04 Повітряні сили попередили, що в напрямку Одеси летить ракета, невдовзі з’явилося сповіщення про загрозу балістичного озброєння для півдня.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі.

Голова Одеської ОВА додав, що на місці удару працюють відповідні служби. Дані уточнюються.

Наразі невідомо, яку зброю застосували окупанти та які наслідки ворожої атаки.

Що відомо про попередні атаки РФ по Одесі

Російські окупанти останнім часом завдають точкових ударів по Одеській області з літаків тактичної авіації. Так, за останні тижні росіяни випустили декілька ракет з літаків у районі Чорного моря. Часто ворожі ракети не досягали цілі або знищувалися на підльоті.

Військові наголошують, що ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, щоб випробувати та розвідати протиповітряну оборону України.

Нагадаємо, 6 березня Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив ЗМІ, що загинуло 5 людей.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив удар як «ще одну ознаку боягузливої ​​тактики Росії», яка, за його словами, була «нижчою навіть для Кремля».

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав атаку безрозсудною.