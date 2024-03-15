Россия атаковала ракетами Одессу. Пострадали гражданские
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала ракетами Одессу. Пострадали гражданские

Олег Кипер / Одесская ОВА
ракета
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. В результате атаки есть пострадавшие.

Армия РФ атаковала Одессу

Как отмечалось, взрывы прогремели вскоре после объявления воздушной тревоги. В 11:04 Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы летит ракета, вскоре появилось уведомление об угрозе баллистического вооружения для юга.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие.

Глава Одесской ОВА добавил, что на месте удара работают соответствующие службы. Данные уточняются.

Пока неизвестно, какое оружие применили оккупанты и каковы последствия вражеской атаки.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Одессе

Российские оккупанты в последнее время наносят точечные удары по Одесской области с самолетов тактической авиации. За последние недели россияне выпустили несколько ракет с самолетов в районе Черного моря. Часто вражеские ракеты не достигали цели или уничтожались на подлете.

Военные отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.

Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил СМИ, что погибли 5 человек.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил удар как «еще один признак трусливой тактики России», которая, по его словам, была «ниже даже для Кремля».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал атаку безрассудной.

Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда президент Зеленский и премьер-министр Мицотакис находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, раз доказывает пренебрежение Путиным любыми нормами и его готовность к эскалации.

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