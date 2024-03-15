В Одессе погибли фельдшер и спасатель в результате ракетной атаки РФ

В результате повторного ракетного удара РФ по Одессе погибли работники экстренных служб. Также известно о раненых медиках и спасателях.

В результате атаки РФ по Одессе погибли фельдшер и спасатель

Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что погибли и пострадали медики и спасатели, прибывшие первыми на место попадания ракеты.

Известно об одном погибшем фельдшере и одном погибшем спасателе. Есть и другие пострадавшие и раненые, их количество уточняется. Часть раненых в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. Сообщалось, что в результате атаки пострадали.

Что известно о предыдущих атаках РФ по Одессе

Российские оккупанты в последнее время наносят точечные удары по Одесской области с самолетов тактической авиации. За последние недели россияне выпустили несколько ракет с самолетов в районе Черного моря. Часто вражеские ракеты не достигали цели или уничтожались на подлете.

Военные отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.

Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одессы. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил СМИ, что погибли 5 человек.

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил удар как «еще один признак трусливой тактики России», которая, по его словам, была «ниже даже для Кремля».