РФ вдарила по Одесі ракетами Іскандер-М з Криму. Зросла кількість загиблих

Російські війська 15 березня завдали удару по Одесі балістичними ракетами Іскандер-М, які були випущені з тимчасово окупованого Криму. Загинуло 16 людей, поранення отримали 55 людей.

Росіяни вдарили по Одесі балістикою з Криму

Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети Іскандер-М. Поширити

Сили оборони півдня повідомляють, що внаслідок ракетної атаки по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

За оновленими даними ОВА загинуло 16 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 55 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників.

Ракетний удар по Одесі 15 березня: що відомо

В Офісі генпрокурора повідомили, що 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У ДСНС повідомили, що після першого удару на місце прибули медики та рятувальники, тоді Росія завдала повторного удару.

Рятувальники ДСНС прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

16 березня в Одесі та області оголосять жалобу.