РФ ударила по Одессе ракетами Искандер-М из Крыма. Выросло количество погибших

Российские войска 15 марта нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами Искандер-М, выпущенными из временно оккупированного Крыма. Погибли 16 человек, ранения получили 55 человек.
Россияне ударили по Одессе баллистикой из Крыма
Силы обороны юга сообщают, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
По обновленным данным ОВА погибли 16 человек, среди которых жители района, медик и спасатель. 55 человек получили ранения, в том числе 8 спасателей.
Ракетный удар по Одессе 15 марта: что известно
В Офисе генпрокурора сообщили, что 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В ГСЧС сообщили, что после первого удара на место прибыли медики и спасатели, тогда Россия нанесла повторный удар.
Спасатели ГСЧС прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.
16 марта в Одессе и области объявят траур.
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