РФ ударила по Одессе ракетами Искандер-М из Крыма. Выросло количество погибших

Российские войска 15 марта нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами Искандер-М, выпущенными из временно оккупированного Крыма. Погибли 16 человек, ранения получили 55 человек.

Россияне ударили по Одессе баллистикой из Крыма

Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М". Поделиться

Силы обороны юга сообщают, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

По обновленным данным ОВА погибли 16 человек, среди которых жители района, медик и спасатель. 55 человек получили ранения, в том числе 8 спасателей.

Ракетный удар по Одессе 15 марта: что известно

В Офисе генпрокурора сообщили, что 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ГСЧС сообщили, что после первого удара на место прибыли медики и спасатели, тогда Россия нанесла повторный удар.

Спасатели ГСЧС прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.

16 марта в Одессе и области объявят траур.