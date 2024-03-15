Удар РФ по Одессе Число погибших возросло до 14

В результате российского ракетного удара по Одессе 15 марта погибли 14 человек. Еще 46 человек ранены.

Последствия ракетного удара по Одессе 15 марта

Глава ОВА Кипер сообщает, что погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель.

Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения.

16 марта в Одессе и области будеть оглашен траур.

В Офисе генпрокурора сообщили, что 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.

Пока известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер. Более 20 человек получили ранения.

Также повреждения получила гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

Информация о количестве погибших и пострадавших, а также о полном перечне разрушений и повреждений, уточняется.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: ОГП

В ГСЧС сообщают, что на месте попадания в гражданскую инфраструктуру возник пожар.

Спасатели ГСЧС прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.

По предварительной информации, ранения получили 5 сотрудников ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Удар повредил 10 частных домов, станцию технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля.