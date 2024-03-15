Удар РФ по Одесі. Кількість загиблих зросла до 14

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі 15 березня загинуло 14 людей. Ще 46 людей поранено.

Наслідки ракетного удару по Одесі 15 березня

Глава ОВА Кіпер повідомляє, що загинули 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник.

Ще 46 осіб, у тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення.

16 березня в Одесі та області буде оголошено жалобу.

В Офісі генпрокурора повідомили, що 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення.

Також пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

Інформація про кількість загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень, уточнюється.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: ОГП

У ДСНС повідомляють, що на місці влучання в цивільну інфраструктуру виникла пожежа.

Рятувальники ДСНС прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

За попередньою інформацією, поранення отримали 5 співробітників ДСНС.

Фото: ДСНС

Удар пошкодив 10 приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі.