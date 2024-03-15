Ракетный удар по Одессе. Среди погибших — экс-заммэра и командир батальона "Цунами"
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар по Одессе. Среди погибших — экс-заммэра и командир батальона "Цунами"

Ракетный удар по Одессе. Среди погибших — экс-заммэра и командир батальона "Цунами"
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Источник:  Суспільне

В Одессе в результате российского ракетного удара 15 марта погибли бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин и командир батальона "Цунами", эксначальник патрульной полиции области Александр Гостищев.

В Одессе погибли бывший заместитель мэра и экс-руководитель патрульной полиции

О гибели Сергея Тетиюхина и Александра Гостищева стало известно из соцсетей.

Смерть Тетюхина также подтвердил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Сергей Тетюхин уволился из горсовета осенью 2023 года и мобилизовался в ВСУ. В горсовете сначала работал директором департамента экономического развития, затем возглавлял департамент транспорта, затем был заместителем городского головы, а с мая 2023 года — первым заместителем мэра.

Александр Гостищев в 2019 году возглавил патрульную полицию Одесской области. В 2021 году стал заместителем начальника полиции Одесской области, а после полномасштабного вторжения занял должность командира батальона "Цунами".

Ракетная атака РФ по Одессе 15 марта: что известно

В Одесской области воздушную тревогу объявили в 11.01. Через несколько минут в Одессе раздался мощный взрыв, в то же время в Воздушных силах сообщили о ракете в направлении Одессы.

В 11.08 в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики для южных областей. В 11:21 в Одессе прогремел повторный мощный взрыв и после него еще один. Отбой дали в 11.47.

В результате атак разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, — сообщили в ГСЧС Одесщины.

Также ударом повредило десять частных домов, станцию технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля.

По состоянию на 16:55 известно о 16 погибших и 73 раненых одесситах.

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