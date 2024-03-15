Ракетный удар по Одессе. Возросло количество погибших

По состоянию на 19:16 известно уже о 20 погибших из-за российского ракетного удара утром 15 марта.
В Одессе из-за ракетного удара РФ погибли 20 человек
Сначала в 17.00 стало известно, что число погибших в результате ракетного удара российских захватчиков по Одессе возросло до 19 человек.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
По данным генпрокурора, среди жертв и пострадавших — местные жители, медики и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как напомнил Костин, российские войска нанесли повторный удар, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого попадания.
Он подчеркнул, что правоохранители совместно с прокурорами фиксируют последствия очередного военного преступления РФ.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато уголовное производство.
Позже, в 19.16, ГСЧС Украины сообщила о том, что количество погибших стало равно 20 особам.
На странице ГУ ГСЧС Украины в Одесской области появилось фото погибшего сотрудника — 29-летнего водителя-пожарного Дениса Колесникова.
Россияне ударили по Одессе баллистикой из Крыма
Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М".
Силы обороны Юга сообщают, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.
В результате ракетных обстрелов российскими оккупантами в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения.
Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
Без газоснабжения — 800 абонентов. Срок восстановления — до конца дня 16 марта. Аварийные службы работают на месте.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-