Ракетный удар по Одессе. Возросло количество погибших

По состоянию на 19:16 известно уже о 20 погибших из-за российского ракетного удара утром 15 марта.

В Одессе из-за ракетного удара РФ погибли 20 человек

Сначала в 17.00 стало известно, что число погибших в результате ракетного удара российских захватчиков по Одессе возросло до 19 человек.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Россия не перестает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага. Андрей Костин Генпрокурор Украины

По данным генпрокурора, среди жертв и пострадавших — местные жители, медики и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как напомнил Костин, российские войска нанесли повторный удар, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим от первого попадания.

Он подчеркнул, что правоохранители совместно с прокурорами фиксируют последствия очередного военного преступления РФ.

По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато уголовное производство.

Позже, в 19.16, ГСЧС Украины сообщила о том, что количество погибших стало равно 20 особам.

На странице ГУ ГСЧС Украины в Одесской области появилось фото погибшего сотрудника — 29-летнего водителя-пожарного Дениса Колесникова.

Денис получил травмы, несовместимые с жизнью, на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры во время исполнения служебных обязанностей. Поделиться

Россияне ударили по Одессе баллистикой из Крыма

Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М".

Силы обороны Юга сообщают, что в результате ракетной атаки по объектам гражданской инфраструктуры города разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

В результате ракетных обстрелов российскими оккупантами в Одессе повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

В результате ракетных обстрелов со стороны РФ без электроснабжения остались 535 абонентов. Срок восстановления — утро 16 марта. Поделиться

Без газоснабжения — 800 абонентов. Срок восстановления — до конца дня 16 марта. Аварийные службы работают на месте.