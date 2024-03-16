Удар РФ по Одессе Певец MELOVIN сообщил о потере родного человека

По словам известного украинского певца MELOVIN, среди одесситов, погибших в результате атаки РФ на город 15 марта, есть его близкий человек.

MELOVIN потерял еще одного родного человека из-за атак РФ

Днем 15 марта российские захватчики баллистическими ракетами атаковали Одессу.

По состоянию на 12:30 16 марта уже известно о 21 погибшем человеке.

Украинский певец MELOVIN сразу отреагировал на обстрел родного города.

Артист решил не скрывать свою боль и откровенно признался, что потерял близкого человека, однако пока он не рассказывает о ком именно идет речь.

Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека, — написал певец в Инстраграм-истории. Поделиться

Фото: скриншот

Впоследствии MELOVIN уточнил, что речь идет не об одном человеке.

Я только что узнал, что мои родственники среди жертв, — заявил артист. Поделиться

Что важно понимать, певец и ранее рассказывал о том, что потерял близких людей во время войны.

По словам звезды, у него есть друзья, защищающие страну на поле боя, и некоторые из них уже погибли.

Удар РФ в Одессе 15 марта. Что известно

Около 11:00 российские захватчики совершили ракетную атаку на Одессу.

Для этого враг использовал баллистические ракеты Искандер-М, выпущенные из временно оккупированного Крыма.

Спасатели ГСЧС прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель. Поделиться

Уже 16 марта в больнице от тяжелого ранения скончался еще один работник ГСЧС.

Сейчас известно о 21 погибшем и более 70 человек, получивших ранения.