Удар РФ по Одессе Певец MELOVIN сообщил о потере родного человека

По словам известного украинского певца MELOVIN, среди одесситов, погибших в результате атаки РФ на город 15 марта, есть его близкий человек.
MELOVIN потерял еще одного родного человека из-за атак РФ
Днем 15 марта российские захватчики баллистическими ракетами атаковали Одессу.
По состоянию на 12:30 16 марта уже известно о 21 погибшем человеке.
Украинский певец MELOVIN сразу отреагировал на обстрел родного города.
Артист решил не скрывать свою боль и откровенно признался, что потерял близкого человека, однако пока он не рассказывает о ком именно идет речь.
Впоследствии MELOVIN уточнил, что речь идет не об одном человеке.
Что важно понимать, певец и ранее рассказывал о том, что потерял близких людей во время войны.
По словам звезды, у него есть друзья, защищающие страну на поле боя, и некоторые из них уже погибли.
Удар РФ в Одессе 15 марта. Что известно
Около 11:00 российские захватчики совершили ракетную атаку на Одессу.
Для этого враг использовал баллистические ракеты Искандер-М, выпущенные из временно оккупированного Крыма.
Уже 16 марта в больнице от тяжелого ранения скончался еще один работник ГСЧС.
Сейчас известно о 21 погибшем и более 70 человек, получивших ранения.
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