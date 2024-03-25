Армия РФ ударила ракетами по Одессе. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила ракетами по Одессе. Есть пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Ракета
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Российская Федерация во второй половине дня 25 марта в очередной раз нанесла ракетный удар по Одессе.

Ракетный удар РФ по Одессе: что известно

Армия РФ атаковала Одессу баллистическими ракетами.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

По его данным, по состоянию на 19:17 известно о трех пострадавших женщинах. Однако их ранения не тяжелы. Также известно о повреждении гражданской инфраструктуры, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

Позже в Силах обороны юга сообщили, что враг ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории.

Также количество пострадавших выросло до четырех.

По состоянию на 19:00 у более 300 тысяч абонентов в Одессе отсутствует электроэнергия.

Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов, — написал Кипер.

Российские удары по Одессе

В последнее время россияне неоднократно наносили удары по Одессе. Для этого они применяли ракеты и дроны-камикадзе.

В частности, в пятницу, 22 марта, оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Под их атакой находились Одесса и область.

Целью таких атак стали энергетические объекты. В результате ударов 53 тысячи абонентов остались без света. Из-за повреждений в Одессе и районе начались экстренные отключения света.

25 марта глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что на фоне последних ударов свет жителям Одессы будут включать на 2-3 часа в сутки.

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