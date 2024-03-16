В Одессе выросло количество погибших в результате российской атаки

Число погибших в результате атаки по Одессе 15 марта возросло до 21, в больнице погиб еще один человек.
В Одессе количество погибших в результате атаки выросло до 21
Как сообщили в МВД, в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС.
Пока известно о 21 погибшем в результате вчерашнего удара. Еще более 70 человек получили ранения, также есть и находящиеся в тяжелом состоянии.
Как пишет ГСЧС, в больнице скончался 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов. Мужчина получил тяжелые ранения в результате повторного вражеского удара.
Ракетный удар по Одессе 15 марта: что известно
В Офисе генпрокурора сообщили, что 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.
Российские войска нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами Искандер-М, выпущенными из временно оккупированного Крыма.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В ГСЧС сообщили, что после первого удара на место прибыли медики и спасатели, тогда Россия нанесла повторный удар.
Спасатели ГСЧС прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.
В результате вражеского обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.
16 марта в Одесской области объявили траур по погибшим из-за удара российских оккупантов.
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