В Одессе выросло количество погибших в результате российской атаки

Число погибших в результате атаки по Одессе 15 марта возросло до 21, в больнице погиб еще один человек.

В Одессе количество погибших в результате атаки выросло до 21

Как сообщили в МВД, в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС.

Пока известно о 21 погибшем в результате вчерашнего удара. Еще более 70 человек получили ранения, также есть и находящиеся в тяжелом состоянии.

Как пишет ГСЧС, в больнице скончался 39-летний водитель-пожарный Виталий Алимов. Мужчина получил тяжелые ранения в результате повторного вражеского удара.

Медики делали все возможное, но спасти нашего коллегу не удалось. ГСЧС. Поделиться

Ракетный удар по Одессе 15 марта: что известно

В Офисе генпрокурора сообщили, что 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.

Российские войска нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами Искандер-М, выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ГСЧС сообщили, что после первого удара на место прибыли медики и спасатели, тогда Россия нанесла повторный удар.

Спасатели ГСЧС прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.

В результате вражеского обстрела разрушены трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. В настоящее время идет разбор завалов.