Зеленский обещает РФ ответ за ракетную атаку по Одессе
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский обещает РФ ответ за ракетную атаку по Одессе

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский пообещал стране-агрессорке РФ справедливый ответ от ВСУ за ракетные атаки по Одессе и поражение гражданских объектов инфраструктуры.

Зеленский обещает РФ справедливый ответ за ракетные удары по Одессе

Сейчас в Одессе еще продолжаются спасательные работы и помощь после российского ракетного удара. Очень подлый удар этих подонков: две ракеты, и вторая — когда на место попадания прибыли спасатели и врачи, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что в результате ракетной атаки оккупантов среди погибших и пострадавших есть фельдшеры экстренной медицинской помощи и спасатель из ГСЧС.

Также продолжается поиск людей под завалами. На месте происшествия работают все необходимые службы.

Я поручил областным властям полностью поддержать всех пострадавших. «Наши Силы обороны обязательно сделают все, чтобы российские убийцы почувствовали нашу справедливую реакцию», — отметил президент.

Он также добавил, что имел в течение 15 марта ряд военных совещаний и поручил представителям правительства подготовить условия для запуска производства в Украине более дальнобойных ударных дронов.

Это должен быть конвейер российской ответственности за террор. И это принципиальный момент, во многом исторический. Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству и чем ощутимее будут наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а значит, и войну, — отметил глава государства.

Что известно о последствиях ракетного удара армии РФ по Одессе

По информации представителей ГСЧС, количество погибших в результате ракетной атаки российских оккупантов по Одессе увеличилось до 20 человек.

Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что из-за вражеской ракетной атаки повреждения получили инженерные коммуникации газо- и электроснабжения.

В результате ракетных обстрелов со стороны РФ без электроснабжения остались 535 абонентов. Срок восстановления — утро 16 марта.

Без газоснабжения — 800 абонентов. Срок восстановления — до конца дня 16 марта.

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