Президент Владимир Зеленский пообещал стране-агрессорке РФ справедливый ответ от ВСУ за ракетные атаки по Одессе и поражение гражданских объектов инфраструктуры.
Зеленский обещает РФ справедливый ответ за ракетные удары по Одессе
Он подчеркнул, что в результате ракетной атаки оккупантов среди погибших и пострадавших есть фельдшеры экстренной медицинской помощи и спасатель из ГСЧС.
Также продолжается поиск людей под завалами. На месте происшествия работают все необходимые службы.
Он также добавил, что имел в течение 15 марта ряд военных совещаний и поручил представителям правительства подготовить условия для запуска производства в Украине более дальнобойных ударных дронов.
Что известно о последствиях ракетного удара армии РФ по Одессе
По информации представителей ГСЧС, количество погибших в результате ракетной атаки российских оккупантов по Одессе увеличилось до 20 человек.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что из-за вражеской ракетной атаки повреждения получили инженерные коммуникации газо- и электроснабжения.
В результате ракетных обстрелов со стороны РФ без электроснабжения остались 535 абонентов. Срок восстановления — утро 16 марта.
Без газоснабжения — 800 абонентов. Срок восстановления — до конца дня 16 марта.
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