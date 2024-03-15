Зеленський обіцяє РФ відповідь за ракетну атаку по Одесі

Президент Володимир Зеленський пообіцяв країні-агресорці РФ справедливу відповідь від ЗСУ за ракетні атаки по Одесі та ураження цивільних об'єктів інфраструктури.
Зеленський обіцяє РФ справедливу відповідь за ракетні удари по Одесі
Він підкреслив, що внаслідок ракетної атаки окупантів серед загиблих та постраждалих є фельдшери екстреної медичної допомоги та рятувальник з ДСНС.
Також наразі продовжується пошук людей під завалами. На місці подій працюють усі необхідні служби.
Він також додав, що мав протягом 15 березня низку військових нарад і доручив представникам уряду підготувати умови для запуску виробництва в Україні більш далекобійних ударних дронів.
Що відомо про наслідки ракетного удару армії РФ по Одесі
За інформацією представників ДСНС, кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських окупантів по Одесі збільшилась до 20 осіб.
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що через ворожу ракетну атаку пошкодження отримали інженерні комунікації газо- та електропостачання.
Внаслідок ракетного обстрілу з боку РФ без електропостачання наразі залишилися 535 абонентів. Термін відновлення — ранок 16 березня.
Без газопостачання — 800 абонентів. Термін відновлення — до кінця дня 16 березня.
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