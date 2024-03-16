В Одесской области объявили траур по погибшим в результате ракетной атаки РФ

Ракетный удар по Одессе 15 марта был самым массовым по количеству жертв. В результате российской атаки погибли 20 человек.

Самый массовый по количеству жертв удар в Одессе

По состоянию на утро 16 марта в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки. Из них девять человек — в тяжелом состоянии.

16 марта в Одесской области объявили траур по погибшим из-за удара российских оккупантов.

Сегодня в городе и области объявлен траур по 20 погибшим в результате массового по количеству жертв российского теракта в Одессе. Еще раз выражаю искренние соболезнования семьям погибших, — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Поделиться

Ракетный удар по Одессе 15 марта: что известно

В Офисе генпрокурора сообщили, что 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.

Российские войска нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами Искандер-М, выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ГСЧС сообщили, что после первого удара на место прибыли медики и спасатели, тогда Россия нанесла повторный удар.