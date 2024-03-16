В Одесской области объявили траур по погибшим в результате ракетной атаки РФ

Ракетный удар по Одессе 15 марта был самым массовым по количеству жертв. В результате российской атаки погибли 20 человек.
Самый массовый по количеству жертв удар в Одессе
По состоянию на утро 16 марта в больницах остаются 40 человек, пострадавших в результате атаки. Из них девять человек — в тяжелом состоянии.
16 марта в Одесской области объявили траур по погибшим из-за удара российских оккупантов.
Ракетный удар по Одессе 15 марта: что известно
В Офисе генпрокурора сообщили, что 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.
Российские войска нанесли удар по Одессе баллистическими ракетами Искандер-М, выпущенными из временно оккупированного Крыма.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В ГСЧС сообщили, что после первого удара на место прибыли медики и спасатели, тогда Россия нанесла повторный удар.
Спасатели ГСЧС прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-