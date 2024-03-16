На Одещині оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ

Ракетний удар по Одесі 15 березня був наймасовіший за кількістю жертв. Внаслідок російської атаки загинули 20 осіб.

Наймасовіший за кількістю жертв удар в Одесі

Станом на ранок 16 березня у лікарнях залишаються 40 осіб, які постраждали внаслідок атаки. З них дев'ять осіб — у важкому стані.

16 березня в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських окупантів.

Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Поширити

Ракетний удар по Одесі 15 березня: що відомо

В Офісі генпрокурора повідомили, що 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

Російські війська завдали удару по Одесі балістичними ракетами Іскандер-М, які були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У ДСНС повідомили, що після першого удару на місце прибули медики та рятувальники, тоді Росія завдала повторного удару.