На Одещині оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
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На Одещині оголосили жалобу за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ

Олег Кіпер / Одеська ОВА
свічка

Ракетний удар по Одесі 15 березня був наймасовіший за кількістю жертв. Внаслідок російської атаки загинули 20 осіб.

Наймасовіший за кількістю жертв удар в Одесі

Станом на ранок 16 березня у лікарнях залишаються 40 осіб, які постраждали внаслідок атаки. З них дев'ять осіб — у важкому стані.

16 березня в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських окупантів.

Сьогодні в місті та області оголошено жалобу за 20 загиблими внаслідок наймасовішого за кількістю жертв російського теракту в Одесі. Ще раз висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ракетний удар по Одесі 15 березня: що відомо

В Офісі генпрокурора повідомили, що 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

Російські війська завдали удару по Одесі балістичними ракетами Іскандер-М, які були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У ДСНС повідомили, що після першого удару на місце прибули медики та рятувальники, тоді Росія завдала повторного удару.

Рятувальники ДСНС прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

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