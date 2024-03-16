В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

МВС України
одеса

Кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 15 березня зросла до 21, у лікарні загинула ще одна людина.

В Одесі кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 21

Як повідомили в МВС, в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС.

Наразі відомо про 21 загиблого внаслідок вчорашнього удару. Ще більше 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у важкому стані.

Як пише ДСНС, в лікарні помер 39-річний водій-пожежник Віталій Алимов. Чоловік отримав важкі поранення внаслідок повторного ворожого удару.

Медики робили все можливе, але врятувати нашого колегу не вдалося, — додає ДСНС.

Ракетний удар по Одесі 15 березня: що відомо

В Офісі генпрокурора повідомили, що 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

Російські війська завдали удару по Одесі балістичними ракетами Іскандер-М, які були випущені з тимчасово окупованого Криму.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У ДСНС повідомили, що після першого удару на місце прибули медики та рятувальники, тоді Росія завдала повторного удару.

Рятувальники ДСНС прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Нині триває розбір завалів.

16 березня в Одеській області оголосили траур за загиблими через удар російських окупантів.

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